KUZKA'dan 'yatırım promosyon' atağı - Son Dakika
Üye Girişi

KUZKA'dan 'yatırım promosyon' atağı

15.03.2022 15:35
KUZKA'dan 'yatırım promosyon' atağı

Yatırım promosyon çalışmaları kapsamında Marmara Bölgesi'ndeki yatırımcıları markaja alan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, bölgenin avantajlı yatırım imkanları hakkında yatırımcıları bilgilendirdi.

Yatırım promosyon çalışmaları kapsamında Marmara Bölgesi'ndeki yatırımcıları markaja alan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, bölgenin avantajlı yatırım imkanları hakkında yatırımcıları bilgilendirdi.

Kastamonu, Çankırı ve Sinop'u kapsayan TR82 Bölgesi'ne yönelik yatırım promosyon çalışmaları kapsamında tanıtım faaliyetleri yürüten Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), ön fizibilite konularında yatırımcı çekmek, yatırımların finansmanına yönelik devlet destek ve teşvikleri hakkında bilgilendirme yapmak, ziyaret edilen firmaların tedarik zinciri içerisinde yer alan ürünlerin Kastamonu'dan temini ve üretim imkanlarının değerlendirilmesini sağlamak amacıyla Marmara Bölgesi'ndeki yatırımcılara yönelik bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

Yatırımcı firmalar tek tek ziyaret edildi

Ziyaret kapsamında İstanbul ve Kocaeli'de faaliyet gösteren gemi mobilyaları, ahşap oyuncak, orman ürünleri, ahşap kapı, mutfak mobilyaları, metalürji, kenevir endüstrisi ve kimya ürünleri üreten 8 firmanın üretim tesislerinde görüşmeler gerçekleştirildi. KUZKA Kastamonu Yatırım Destek Ofisi tarafından yapılan ziyarette firmalara, TR82 Bölgesi özelinde Kastamonu'da yatırımlara sağlanan destekler ve teşvikler, yatırım yeri, potansiyel yatırım alanları, sektörün yapısı, mevzuat, standardizasyon, ithalat-ihracat durumu, pazar imkanları, üretim prosesi, sabit yatırım tutarı ve yatırımın geri dönüş süresi gibi konularda bilgiler verildi.

Yatırımların bölgeye kazandırılması için destek sağlanacak

Bölgede ahşap ürünleri ile defne yaprağı özelinde fizibilite çalışmalarını tamamlayan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, başlattığı yatırım ortamı promosyon çalışmalarıyla daha önceden yatırım kararı alan kenevirden elyaf üretimi, metalurji ve defne kurutma tesisi gibi yatırımların bölgeye kazandırılması için de teşvik belgesi çıkarılması, izin ve ruhsat süreçlerinin takibi gibi yatırım konularını ilgilendiren alanlarda çeşitli danışmanlık destekleri sağlayacak. - KASTAMONU

KUZKA'dan 'yatırım promosyon' atağı
KUZKA'dan 'yatırım promosyon' atağı

YORUMLAR
500
GCM Yatırım Genel Müdürü Nergiz: 'Piyasalarda oynaklık yüksek, yatırımcılar dikkatli hareket etmeli' GCM Yatırım Genel Müdürü Nergiz: 'Piyasalarda oynaklık yüksek, yatırımcılar dikkatli hareket etmeli'

Marmara Bölgesi, Kastamonu, Yatırımcı, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi KUZKA'dan 'yatırım promosyon' atağı - Son Dakika


Son Dakika
15:27 Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'Diyarbakır' yanıtı: Ben Türkiye'nin her yerine alnım açık giderim ama sen gidemezsin!
15:26 Uzmanlardan korkutan İstanbul depremi senaryosu: Yağmalar yaşanabilir, yurt çapında elektrik kesilebilir
15:26 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler olacak? Zeynep kaçırılıyor
15:13 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Türkan, annesine Somer'in boşanmak istediğini söylüyor
15:09 3 milyon Ukraynalı evini terk edip, mülteci oldu: Birleşmiş Milletler açıkladı
15:08 Son hali görenleri şaşırttı! Alex'in veliahtı Gökay yaptığı paylaşımla trendlere girdi
15:07 Kızının kripto parayla ilgilendiğini sanıyordu, gerçek işini internette tesadüfen gezinirken öğrendi
14:57 ABD'de evsizleri hedef alan seri katil nihayet yakalandı: 9 günde 5 evsizi öldürdü
14:57 Destan'da bu akşam neler olacak? Temur'u bekleyen büyük sürpriz ne?
14:50 Hani bitmişti! Koronanın dünyaya yayıldığı Çin'de yeniden korona karantinası başladı: 30 milyon kişi etkilendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 15:45:11. #1.12#
SON DAKİKA: KUZKA'dan 'yatırım promosyon' atağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement