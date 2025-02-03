L'Oreal Bilim Kadınları Programı Başlıyor!

Ekonomi

L'Oreal Türkiye, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu işbirliğiyle yürüttüğü "Bilim Kadınları İçin" programının başvuru sürecinin başladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, genç ve yetenekli bilim kadınlarının projelerini destekleyerek daha görünür kılmak ve kadınların bilime katkılarını teşvik etmek amacıyla bu yıl 23'üncüsü düzenlenecek projeye başvurular, 2 Haziran'a kadar devam edecek.

Program kapsamında, genç ve yetenekli 4 bilim kadınının her birine, bilimsel araştırmalarında kullanmak üzere 300 bin lira değerinde proje desteği sağlanacak.

Programa başvurmak isteyen, özgün bilim projelerine sahip 40 yaş altı "yaşam ve çevre bilimleri" ile "fiziki bilimler" alanlarında çalışan bilim kadınları, başvurularını L'Oreal Türkiye'nin internet sitesinden yapabiliyor. Başvurular, UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun bilim jürisi tarafından değerlendirilecek.

Ödül kazanan projeler, UNESCO'ya bağlı bilim insanlarından oluşan jüri tarafından akademik başarılar, araştırmaların bilime katkısı, uygulanabilirliği, sürdürülebilirliği ve yenilikçi yaklaşımlar gibi kriterlere göre değerlendiriliyor.

Program kapsamında, L'Oreal Türkiye, 22 yılda toplam 124 bilim kadınını ödüllendirdi.

1901'den bu yana fizik, kimya, fizyoloji ve tıp alanlarında dağıtılan toplam 640 Nobel Bilim Ödülü'nün yalnızca 26'sı, kadınlara verildi. Bu 26 kadından 7'si, L'Oreal Grup tarafından da ödüllendirildi.

L'Oreal Türkiye'nin takdim ettiği ödüller, Türk bilim kadınlarının benzer başarılar yakalaması için güçlü bir destek sağlıyor. Şirket, programının sürdürülebilirliğini sağlamak ve her yıl daha fazla bilim kadınına ulaşmak için kapsamlı çalışmalar yürütmeye devam ediyor.