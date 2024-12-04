LC Waikiki Dijital Dönüşümde Yeni Adım

Ekonomi

Türkiye'nin önde gelen moda perakende markalarından LC Waikiki, dijital dönüşüm vizyonunu ileri taşıyarak teknoloji odaklı bir şirket kuruyor. LC Waikiki'nin yüzde 100 iştiraki olarak hayata geçen LCW Digital, moda ve teknolojiyi buluşturup sektörde yenilikçi bir fark oluşturmayı amaçlıyor.

Türkiye'nin moda perakendeciliğinde faaliyet gösteren önemli şirketlerden LC Waikiki, dijital dönüşüm yolculuğunda yeni bir adım atarak teknoloji odaklı bir şirket kuruyor. LC Waikiki'nin yüzde 100 iştiraki olarak hayata geçen LCW Digital, moda ve teknoloji dünyasını bir araya getirerek sektörde fark oluşturmayı hedefliyor.

800 kişilik bir BT ekibi bulunan marka, 5 kıtada, 60 ülkede bulunan 1.300'den fazla mağazası ve 25 lojistik merkezinin tüm BT altyapısını kendi ekipleriyle sürdürüyor. Bununla birlikte yapay zeka, üretken yapay zeka, iş zekası, bulut bilişim ve e-ticaret gibi alanlarda yenilikçi projelere imza atan LC Waikiki, e-ticaret, lojistik, mağazacılık, tedarik zinciri, ERP ve planlama gibi geniş bir yelpazede teknoloji çözümleri sunuyor. Bu çözümleri Türkiye'de yerleşik 2 veri merkezi ve bunun yanı sırsa iki büyük bulut hizmet sağlayıcı üzerinden sunuyor. LCW Digital'i kurarak dijitalleşme odaklı çalışmalarını ve stratejisini yeni bir seviyeye taşıyan marka, teknoloji dünyasında da öncü bir oyuncu olma hedefiyle inovasyon, Ar-Ge ve iş birliği çalışmalarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Teknoloji ve tekstil sektörüne yeni değerler kazandırılacak

LCW Digital, yalnızca LC Waikiki'ye hizmet sunmakla kalmayıp, Türkiye'nin teknoloji ekosisteminde daha etkin bir rol üstlenmeyi planlıyor. Şirket, üniversitelerle sanayi iş birliklerini güçlendirmeyi, inovasyon kültürünü desteklemeyi ve Ar-Ge projeleriyle sektöre yeni değerler kazandırmayı amaçlıyor. Ayrıca, teknoloji odaklı bu girişimle LC Waikiki'nin sektördeki algısının güçlenmesi hedeflenirken yenilikçi yaklaşımlarla geliştirilecek ürün ve hizmetler, ulusal ve uluslararası pazarda şirketi daha ileri bir konuma taşıyacak. LCW Digital, yapay zeka ve üretken yapay zeka ekseninde veri odaklı, karar alma ve operasyonel süreçleri optimize eden uygulamalar, e-ticaret ekosistemine yenilikçi çözümler sunan projeler, mağazacılık ve müşteri deneyimi üst seviyeye çıkaran çalışmalara imza atacak.

"Ülkemizin teknoloji geliştirme kapasitesine katkı sağlayacağız"

LCW Digital'in teknoloj alanındaki global trendleri yakından takip ederek, Ar-Ge ve inovasyon kültürünü destekleyen bir yapı oluşturacağını belirten LC Waikiki Dijital Dönüşüm ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Şerafettin Özer, yeni ürün ve hizmetler geliştirmenin, iş birliklerini artırmanın ve yenilikçi projelerle fark oluşturmanın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını söyledi. Şerafettin Özer, "LC Waikiki olarak perakende sektöründe ve moda dünyasında öncü bir marka olarak konumlanıyoruz. Şimdi LCW Digital ile bu liderliği teknoloji alanına da taşıyoruz. Halihazırda güçlü teknoloji ekibimizle pek çok yenilikçi projeye imza attık. Ancak artık bunu bir adım ileriye taşıyarak, dijitalleşme ve Ar-Ge odaklı bir yapıya kavuşuyoruz. LCW Digital ile sadece kendi iş süreçlerimizi daha da güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda ülkemizin teknoloji geliştirme kapasitesine katkı sağlayacağız. Bu hamle, moda ve teknolojinin kesişim noktasında nasıl bir fark oluşturabileceğimizi gösteren güçlü bir örnek olacak" dedi. - İSTANBUL