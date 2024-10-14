LG, 2024'te En İyi 100 Küresel Marka Arasında

Ekonomi

LG Electronics (LG), küresel marka danışmanlık firması Interbrand tarafından açıklanan "En İyi Küresel Markalar 2024" raporunda yaklaşık 6,5 milyar dolar marka değeriyle 97. sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG, yenilikçi marka stratejileriyle küresel pazarda önemli adımlar atarak en iyi küresel markalar arasında yerini aldı.

LG, bir önceki yıla kıyasla hem iş hem de marka rekabetçiliğindeki önemli gelişmeler ışığında yükseldi. LG'nin marka değeri, bir önceki yıla göre yüzde 38,7 artarak markanın rolü ve marka gücü kategorilerinde yüksek puanlar almasını sağladı.

Interbrand'in En İyi Küresel Markalar değerlendirmesi, bir şirketin finansal performansı, markanın rolü ve marka gücünün kapsamlı bir analizi yoluyla marka değerini ortaya koyuyor.

Interbrand, bu olumlu değerlendirmeyi LG'nin "Akıllı Yaşam Çözümleri Şirketi" olma vizyonuna ve yeni fırsatların keşfedilmesi yoluyla sürdürülebilir büyümesine bağlıyor. Şirketin farklı bölgeler ve nesiller arasında tutarlı müşteri etkileşimi sağlamak için marka stratejilerini uyarlaması, çevrim içi ve çevrim dışı kitlelerde yankı uyandıran iletişim yöntemlerini kullanması da bu yükselişteki önemli etkenler arasında gösteriliyor.

LG, evler, ticari alanlar, mobilite ve sanal alemler de dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda müşteri deneyimlerini geliştiren bir Akıllı Yaşam Çözümü Şirketine dönüşme vizyonunu geçen yıl temmuz ayında açıklamıştı. Dönüşümünü başlattığından bu yana LG'nin marka değeri hızla yükseldi. 2022'de yaklaşık 3,1 milyar dolar olan marka değeri, 2024'te iki kattan fazla artarak yaklaşık 6,5 milyar dolara ulaştı.

Interbrand, LG'yi farklı nesiller ve bölgelerdeki müşterilerde genç ve dinamik bir marka haline getirmeyi amaçlayan LG'nin "Brand Reinvent" girişimini de övdü. LG, bunu başarmak için marka mesajını "Life's Good" (Hayat Güzeldir) marka vaadi altında birleştirerek, küresel olarak tüm kuruluşlar tarafından benimsenmesini ve marka deneyiminin her müşteri temas noktasına entegre edilmesini sağladı.

"Markamızı yeniden yaratmaya başladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Electronics Üst Yöneticisi (CEO) William Cho, lider bir beyaz eşya ve tüketici elektroniği şirketinden akıllı yaşam çözümleri şirketine dönüştüklerini vurguladı.

Cho, "Bu dönüşümün bir parçası olarak, uzun süredir verdiğimiz 'Life's Good' sözünü temel alarak markamızı yeniden yaratmaya başladık. İş dönüşümünün bu tarihi anında, güçlü marka varlığımızın ve büyüme potansiyelimizin bir kanıtı olarak en iyi 100 küresel markadan biri olarak tanınmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

LG, geleceğin müşterilerini, özellikle de Z kuşağını hem çevrim içi hem de çevrim dışı etkileşime davet eden marka kampanyaları ve "pop-up" etkinlikler başlatıyor.

Küresel "Optimism your feed" kampanyası, çevrim içi algoritmalar aracılığıyla pozitifliği yaymayı ve iyimser bir bakış açısıyla daha iyi bir yaşamı teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu girişim, YouTube ve TikTok gibi platformlarda başlatılmasının ardından iki ay içinde 1,8 milyardan fazla görüntülenerek büyük ilgi topladı. LG, genç müşterilerin yaşam tarzı, oyunlar ve müzik gibi ilgi alanlarını yansıtan çevrim dışı müşteri deneyimi alanları yaratarak Z kuşağıyla etkileşimini geliştirmeye devam edecek.

Şirket, daha önce 2005'ten 2007'ye kadar üç yıl üst üste en iyi 100 küresel markadan biri olarak kabul edilmişti.