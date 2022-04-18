Libya'nın güneyindeki petrol sahalarında üretim ve ihracatın durdurulduğu bildirildi - Son Dakika
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Libya'nın güneyindeki petrol sahalarında üretim ve ihracatın durdurulduğu bildirildi

18.04.2022 04:10
Libya'nın güneyindeki petrol sahalarında üretim ve ihracatın durdurulduğu bildirildi

Libya'nın güneyindeki Kabile Bileşenleri ve gençlik toplulukları, Ulusal Birlik Hükümeti'nin yönetimi Fethi Başağa'ya teslim edene dek ülkenin güneyi ve güneydoğusundaki petrol sahalarında petrol üretimi ve ihracatının durdurulduğunu duyurdu.

Libya'nın güneyindeki Kabile Bileşenleri ve gençlik toplulukları, Ulusal Birlik Hükümeti'nin yönetimi Fethi Başağa'ya teslim edene dek ülkenin güneyi ve güneydoğusundaki petrol sahalarında petrol üretimi ve ihracatının durdurulduğunu duyurdu.

Libya'nın güneyindeki kabile ve sosyal birlik oluşumları ve kendilerini Vaha'nın Gençleri olarak tanımlayan bir grup tarafından yapılan iki ayrı açıklama yapıldı.

Güney Kabile Bileşenleri açıklamasında, "Şerara petrol sahasında petrol üretimi ve ihracatının durdurulduğunu duyuruyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Vaha Gençleri ise açıklamasında "İsteklerimize cevap verilene dek, bölgedeki petrol sahaları tamamen kapatılmış, petrolün limanlara pompalanması da durdurulmuştur." denildi.

Her iki açıklamada da " Abdulhamid Dibeybe'nin başkanlığındaki Ulusal Birlik Hükümeti'nin sahneden çekilmesi ve yönetimin Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nin tayin ettiği Fethi Başağa'nın başkanlığındaki hükümete teslim edilmesi" istenildi.

Ayrıca, Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Mustafa Sunullah'ın da görevden alınması talep edildi.

Trablus'taki Ulusal Birlik Hükümeti tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), dün yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki El-Fil Petrol Sahası'nda oluşan "mücbir sebepten" dolayı üretimin durduğunu açıklamıştı.

Yine cumartesi günü, Zuveytine bölgesi ileri gelenlerinden gelen bir açıklamada, hükümet Başağa'ya teslim edilmesine dek bölgelerindeki petrol sahalarından üretim ve ihracatın durdurulacağı kaydedilmişti.

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gençlik, Petrol, Kabile, Libya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Libya'nın güneyindeki petrol sahalarında üretim ve ihracatın durdurulduğu bildirildi - Son Dakika


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