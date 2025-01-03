Limon Aromalı Ürünler Yasaklandı

Ekonomi

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, 31 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle 1 Ocak 2025'den itibaren limon suyu gibi görünen limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri isimlerle limon suyu benzeri ürünlerin piyasada olamayacağını bildirdi.

Doğru, yaptığı açıklamada, sanayiye giden limonun ikinci kalite olan sofralık değeri bulunmayan ürünler olduğunu belirterek, "Bu kararın sonucu tüketiciye olumlu yansıyacaktır. Öncelikle sağlık açısından içinde kimyasalların olduğu sıvılar değil gerçek limondan üretilen limon suyu tüketilecektir. Ayrıca ikinci kalite de değerleneceği için hem tüketici açısından fiyatlara yansımayacak hem de limon çiftçimizin kazancı artacaktır. Bu kararın alınmasında, çiftçimizin yanında olan Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya limon çiftçisi adına teşekkür ederiz" ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini vurgulayan Doğru, yönetmelikte yapılan değişiklikle, sadece limon aroması veya az miktarda limon suyu veya konsantresi ile diğer bileşenler kullanılarak üretilen limon sosu gibi ürünlerin üretiminin yasaklandığını, 1 Ocak'tan itibaren piyasada bulunamayacağını söyledi.

Doğru, yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren söz konusu ürünlerin üretilemeyeceğini belirterek, yönetmeliğin yayımından önce üretilen ürünlerin de 31/12/2024'ten sonra piyasada satılamayacağını kaydetti. - ADANA