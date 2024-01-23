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Lockheed Martin, 2024'te satışlarının artacağını tahmin ediyor - Son Dakika
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Lockheed Martin, 2024'te satışlarının artacağını tahmin ediyor

ABD'li havacılık ve savunma şirketi Lockheed Martin, 2024'te satışlarının 68,5 milyar dolar ila 70 milyar dolar arasında gerçekleşeceğini tahmin ediyor. Geçen yılın son çeyreğinde net satışları bir önceki yıla kıyasla azalan şirketin, 2023 genelinde ise satışları yüzde 2,4 artış gösterdi. Lockheed Martin Üst Yöneticisi Jim Taiclet, şirketin finansal sonuçlarının güçlü talebi yansıttığını belirtti ve gelecek yıllarda da güçlü kalmaya devam edeceklerini ifade etti.

Lockheed Martin, 2024\'te satışlarının artacağını tahmin ediyor
23.01.2024 - 19:35,  Güncelleme: 19:35
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ABD'li havacılık ve savunma şirketi Lockheed Martin, satışlarının 2024'te geçen yıla kıyasla artarak 68,5 milyar dolar ila 70 milyar dolar arasında gerçekleşeceğini tahmin etti.

Lockheed Martin, geçen yılın son çeyreği ve 2023 geneline ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geçen yılın son çeyreğinde net satışları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,5 azalarak 18,9 milyar dolara geriledi. Lockheed Martin'in satışları, 2022'nin aynı döneminde 19 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Söz konusu dönemde yaşanan düşüşe rağmen şirketin satışları piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Satışlar geçen yıl yüzde 2'nin üzerinde arttı

Lockheed Martin'in net satışları 2023 genelinde ise bir önce yıla kıyasla yüzde 2,4 artışla 67,6 milyar dolara yükseldi. Şirketin satışları 2022'de 66 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Şirket, net satışlarının bu yıl ise 68,5 milyar dolar ile 70 milyar dolar arasında gerçekleşeceğini tahmin etti. Lockheed Martin'in bu yıla ilişkin satış beklentileri de piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Lockheed Martin Üst Yöneticisi (CEO) Jim Taiclet, şirketin bilançosuna ilişkin yaptığı açıklamada, 2023 yılına ait finansal sonuçların Lockheed Martin'in savunma teknolojisi çözümlerine yönelik güçlü talebin devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

Taiclet, "2024 ve ilerisine baktığımızda, ABD hükümeti ve müttefikleri için küresel güvenliği destekleme fırsatlarımız geleneksel ve çığır açan teknolojilerle güçlü kalmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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