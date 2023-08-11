Ekonomik kriz yaşanan Lübnan'da devlet televizyonunun yayını durduruldu - Son Dakika
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Ekonomik kriz yaşanan Lübnan'da devlet televizyonunun yayını durduruldu

Son Güncelleme: 11.08.2023 14:37

Lübnan'da ekonomik kriz nedeniyle bütçe sağlanamayan devlet televizyonu 'Tele Liban', yayınını durdurdu. Yüzlerce kişinin çalıştığı televizyon, bütçe yetersizliği sebebiyle yayınlarına son verdi.

Ekonomik krizdeki Lübnan'da yeterli bütçe sağlanamayan devlet televizyonu "Tele Liban"ın ekranı karardı. Yüzlerce kişinin çalıştığı devlet televizyonu bütçe yetersizliğinden ötürü bu sabah itibarıyla yayınını durdurdu.

SENDİKA VE TELEVİZYON İDARESİ UZLAŞMAYA VARAMADI

Tele Liban'da 40 yıldır kameraman olarak çalışan gazeteci Bilal Şuman, Lübnan Enformasyon Bakanı Ziyad Mekari'nin, sendika ve televizyon idaresinin bütçe üzerinde uzlaşmaya varamamasının ardından yayını durdurma kararı aldığını söyledi.

Lübnan'daki ekonomik kriz nedeniyle devlet televizyonu yayınını durdurdu

"1700 DOLAR ALIYORDUM, MAAŞIM 30 DOLARA DÜŞTÜ"

Çalışanların 2 yıldır maaşlarına zam beklediğini ancak dişe dokunur bir iyileştirme olmadığını aktaran Şuman, "(2019'daki) Krizden önce maaşım 1700 dolardı. Şu an aylık 30 dolar alıyorum" dedi.

Lübnan'daki ekonomik kriz nedeniyle devlet televizyonu yayınını durdurdu

ÇALIŞANLARIN ÇOĞU İŞİ BIRAKTI

Lübnan'da 2019'da patlak veren ekonomik krizden önce Tele Liban bünyesinde yaklaşık 520 kişinin çalıştığını belirten Şuman, düşük maaş ve yetersiz bütçe nedeniyle çok sayıda çalışanın işi bıraktığını dile getirdi.

Lübnan'daki ekonomik kriz nedeniyle devlet televizyonu yayınını durdurdu

TELEVİZYONUN KAPATILMASINA KARAR VERİLDİ İDDİASI

Öte yandan Lübnan basınındaki haberlerde Enformasyon Bakanı Mekari'nin bütçe nedeniyle uzun süredir sorunlar yaşanan devlet televizyonunun kapatılmasına karar verdiği ileri sürüldü. Mekari'nin ofisinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Ekonomik kriz yaşanan Lübnan'da devlet televizyonunun yayını durduruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekonomik kriz yaşanan Lübnan'da devlet televizyonunun yayını durduruldu - Son Dakika
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