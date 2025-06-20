Lüks Gökdelenler Arasında Buğday Hasadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Lüks Gökdelenler Arasında Buğday Hasadı

Haberin Videosunu İzleyin
20.06.2025 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Lüks Gökdelenler Arasında Buğday Hasadı
Haber Videosu

Bursa Nilüfer'de lüks rezidansların ortasında buğday tarlası, tarımın geleceği için mücadele simgesi.

Milyon dolarlık lüks gökdelenlerin ortasında buğday hasadı

Bursa'nın gelişen yüzü Nilüfer ilçesinde milyon dolarlık lüks rezidansların tam ortasında kalan buğday tarlasında her yıl hasat yapılıyor

BURSA - Bursa'nın hızla gelişen ilçesi Nilüfer'de, modern yaşamın ve kentleşmenin simgesi haline gelen milyon dolarlık gökdelen, rezidans ve markalı kafelerin tam ortasında, hala üretimin yapıldığı buğday tarlası, sadece toprakla kurulan bağın değil; aynı zamanda tarımın geleceği için verilen sessiz bir mücadelenin de simgesi haline geldi.

Yaklaşık 5 dönümlük buğday tarlasının çevresinde yükselen binalar ve ünlü markaların kafe ve restoranlarıyla 23 Nisan Mahallesi, Bursa'nın en gözde yerleşim alanlarından biri.

Lüks gökdelenlerin tam ortasında kalan ve imarlı dönümü 25-30 milyon lira olan alanda halen tarımsal üretime devam eden üreticiler, 5 dönümde ekili alandan yaklaşık 3 ton buğday elde edip, kilosunu 13 liradan satarak 39 bin lira gelir sağlamayı hedefliyor.

Bursa yoğun göç alıyor

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Dr. Fevzi Çakmak, Bursa'nın yoğun göç alan bir kent olduğunu vurgulayarak, hızlı sanayileşme, iş imkanları gibi etkenlerin göçü artırdığını anlattı.

En fazla göçün, sanayileşme ve konut baskısının Nilüfer'de olduğuna dikkat çeken Çakmak, "Nilüfer'in en gözde yerlerinden birindeyiz. Burada gökdelenler, lüks konutlar arasında kalmış 5 dönüm alanda buğday üretmeye, tüm baskılara direnmeye çalışan bir çiftçinin çabasına şahit oluyoruz. Bu bölgede arazi fiyatları çok yüksek. İstese bu araziden daha büyük paralar kazanabilir." dedi.

Pandeminin tarımın önemini ortaya çıkardığını belirten Çakmak, "Hepimiz yaşayarak gördük. Ukrayna'dan gelecek ayçiçeği yağı gemilerini, tahıl gemilerinin yolunu gözledik. Pandemi geçti hepsini unuttuk. Tarım alanlarını ve çiftçimizi yok saymaya başladık. İmarlı ve kaçak yapılarla tarım arazilerimiz yok oluyor. Bunu en çok Nilüfer'de görüyoruz. Son 17 yılda önemli bölümü Nilüfer'de olmak üzere Bursa'da toplam tarım alanlarının yüzde 12'si, yani 51 bin hektar üzerinde bir alanı kaybettik. Bu yaklaşık 72 bin futbol sahasına denk geliyor."

"Şeftali bahçelerinde AVM'ler var"

Son bir yılda ise 3 bin 300 hektara denk gelen 4 bin 620 futbol sahası büyüklüğünde bir alanın tarım dışına çıkarıldığına dikkati çeken Çakmak, "Bu alanlar imara, sanayileşmeye konuta açılmış. Özellikle Nilüfer'in büyük kısmı ovada yer alıyor. Tarımın yapıldığı alanlarda konutlar dikiliyor. Bu tarım alanlarının talanına yerel yönetimler de seyirci kalıyor" ifadesini kullandı. Çakmak, kırsalda ortalama bir çiftçi yaşının 59'a geldiğini belirterek, bir nesil sonra, bu 59 yaşındakiler de gittiğinde kırsalda tarım yapacak kişi bulunamayacağını aktardı.

Genç nüfusun tarıma yönlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Çakmak, "1982 yılında geldim Bursa'ya o dönemlerdeki şeftali bahçelerinin üzerinde şimdi AVM'ler, lüks konutlar var. Planlı OSB'lerle, kaçak sanayi yapılarıyla tarım alanlarımız sürekli azalıyor. Bunu durdurmamız gerekiyor. Nilüfer'de halen yeni imara açılan yerlerin önemli kısmı tarım alanı. Hükümetin de yerel yönetimlerin de önlem alması çiftçiye gereken değeri vermesi gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: İHA

Bursa Nilüfer, Göçmenler, Ekonomi, Güncel, Çevre, Bursa, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Lüks Gökdelenler Arasında Buğday Hasadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediyelerin öğrenci yurdu açma yetkisi kaldırıldı Belediyelerin öğrenci yurdu açma yetkisi kaldırıldı
Anlaşma tamam gibi Galatasaray’ın yıldızına Suudi Arabistan’dan sürpriz talip Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'ın yıldızına Suudi Arabistan'dan sürpriz talip
Şelalede düştü, kalça kemiğindeki platin yerinden çıktı Şelalede düştü, kalça kemiğindeki platin yerinden çıktı
Polis memuru Suriyelilerin düğününde İşte sahneye çıkıp yaptığı anons Polis memuru Suriyelilerin düğününde! İşte sahneye çıkıp yaptığı anons
İsrail’den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs’a yerleşti İsrail'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti
Yüsra Geyik Katar sahillerinde dansıyla göz kamaştırdı Yüsra Geyik Katar sahillerinde dansıyla göz kamaştırdı
Fenerbahçe’de Neymar sesleri: Hiç düşünmeden giderim Fenerbahçe'de Neymar sesleri: Hiç düşünmeden giderim
Daha önce gördüklerinizi unutun Milyoner’de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti Daha önce gördüklerinizi unutun! Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
Galatasaray’ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası çıkıyor Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası çıkıyor
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu Dehşet anları kamerada Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada
İsrail’in “Öldürdük“ dediği isim mesaj yayınladı İsrail'in "Öldürdük" dediği isim mesaj yayınladı

08:49
300 TL için boğazına bıçak dayadı ama altın bileziklere elini sürmedi
300 TL için boğazına bıçak dayadı ama altın bileziklere elini sürmedi
07:56
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi İşte son 1 haftanın faturası
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi! İşte son 1 haftanın faturası
07:37
İsrail-İran savaşında 9. gün İsfahan’daki nükleer tesis vuruldu
İsrail-İran savaşında 9. gün! İsfahan'daki nükleer tesis vuruldu
20:09
İsrail’den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
İsrail'den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
13:50
MasterChef jürisinden ters köşe Yarışmacıya beklenmedik soru
MasterChef jürisinden ters köşe! Yarışmacıya beklenmedik soru
13:44
İsrailli bakandan orduya Tahran talimatı: Saldırıları yoğunlaştırın
İsrailli bakandan orduya Tahran talimatı: Saldırıları yoğunlaştırın
13:28
Temizlik yaptığı villada havuza düşen kadın hayatını kaybetti
Temizlik yaptığı villada havuza düşen kadın hayatını kaybetti
13:12
İran: İsrail’in saldırıları durmadıkça, müzakere söz konusu olamaz
İran: İsrail'in saldırıları durmadıkça, müzakere söz konusu olamaz
13:00
“Dikkat edin“ diyerek paylaştı İstanbul’dan endişe yaratan görüntü
"Dikkat edin" diyerek paylaştı! İstanbul'dan endişe yaratan görüntü
12:59
Tahran’da halk, ABD ve İsrail bayraklarını ayaklarıyla çiğnedi
Tahran'da halk, ABD ve İsrail bayraklarını ayaklarıyla çiğnedi
12:35
Erdoğan, İsrail’i destekleyen Almanya’yı uyardı: Avrupa’ya göç ve nükleer sızıntı ihtimali var
Erdoğan, İsrail'i destekleyen Almanya'yı uyardı: Avrupa'ya göç ve nükleer sızıntı ihtimali var
12:31
Dünyanın en yaşlı futbolcusu Yaşıtları torun severken o top oynuyor
Dünyanın en yaşlı futbolcusu! Yaşıtları torun severken o top oynuyor
12:23
Bunu yapan bir dernek Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın
Bunu yapan bir dernek! Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın
12:01
İsrail’in “Öldürdük“ dediği isim mesaj yayınladı
İsrail'in "Öldürdük" dediği isim mesaj yayınladı
11:53
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu Dehşet anları kamerada
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2025 10:01:40. #7.13#
SON DAKİKA: Lüks Gökdelenler Arasında Buğday Hasadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.