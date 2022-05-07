Lüks yolcu gemisi Silver Spirit ile 420 turist Antalya'ya geldi - Son Dakika
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Lüks yolcu gemisi Silver Spirit ile 420 turist Antalya'ya geldi

07.05.2022 11:02
Lüks yolcu gemisi Silver Spirit ile 420 turist Antalya'ya geldi

Rodos'tan gelen ağırlıklı olarak İngiliz ve ABD'li turistleri taşıyan lüks yolcu gemisi Silver, Spirit, QTerminals Antalya Limanı'na demir attı.

Rodos'tan gelen ağırlıklı olarak İngiliz ve ABD'li turistleri taşıyan lüks yolcu gemisi Silver, Spirit, QTerminals Antalya Limanı'na demir attı.

Türkiye'nin önde gelen ticari yük ve kruvaziyer limanı QTerminals Antalya, Bahama bayraklı, 420 yolcu su bulunan, 210,7 metre uzunluğundaki ve 39 bin 444 grostonluk gemiye ev sahipliği yaptı.

QTerminals Antalya Genel Müdürü Özgür Sert, yaptığı açıklamada, bu yıl rezervasyonlar doğrultusunda 38 kruvaziyer gemisiyle 35 bin yolcu ağırlamayı beklediklerini kaydetti.

Limanda toplam 370 metre uzunluğunda iki kruvaziyer iskele, bin 830 metrekare yolcu terminali ve kruvaziyer yolcularına hizmet veren bin metrekare bagaj alanının bulunduğunu belirten Sert, "QTerminals Antalya, liman tesislerinin kapasitesinden dolayı? Akdeniz'de iç ve dış turizm açısından önemli bir rol oynuyor. Kruvaziyer turizmi açısından büyük potansiyele sahip Antalya'yı, Doğu Akdeniz'de yeni bir dönüş merkezi haline getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Sert, yılda yaklaşık 200 bin yolcuya ev sahipliği yapan QTerminals Antalya'da yolcu gemilerine kılavuzluk, römorkörcülük, palamar, barınma, güvenlik, temiz su temini ve atık toplama hizmetlerinin yanı sıra bagaj işlemleri de dahil olmak üzere tam terminal hizmetlerinin sunulduğunu bildirdi.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Kruvaziyer, Antalya, Rodos, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Lüks yolcu gemisi Silver Spirit ile 420 turist Antalya'ya geldi - Son Dakika


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