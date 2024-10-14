Danimarka merkezli ilaç firması Lundbeck, epilepsi hastalığı alanında satışlarını genişletmek amacıyla ABD merkezli Longboard Pharmaceuticals'ı 2,6 milyar dolara satın almak üzere gerçekleştirilen görüşmelerde anlaşmaya varıldığını bildirdi.
Lundbeck'den yapılan açıklamada, Longboard Pharmaceuticals, Lundbeck'ın hisse başına 60 dolarlık satın alma teklifini kabul etti.
Söz konusu teklif, merkezi ABD'nin California eyaletinde bulunan Longboard Pharmaceuticals hisselerinin 11 Ekim'deki borsa kapanış fiyatının yaklaşık yüzde 54,2 üzerinde bir rakama denk geliyor.
2,6 milyar dolarlık satın almanın, gerekli izinlerin ardından 2024'ün dördüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.
Son Dakika › Ekonomi › Lundbeck, Longboard'ı 2,6 Milyar Dolara Satın Alıyor - Son Dakika
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