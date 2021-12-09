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M3 para arzı arttı - Son Dakika

M3 para arzı arttı

09.12.2021 14:39
M3 para arzı arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, 3 Aralık itibarıyla 5 trilyon 285 milyar liraya çıktı.

En geniş tanımlı para arzı M3, 3 Aralık itibarıyla 5 trilyon 285 milyar liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 3 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla M3 para arzı yüzde 6,72 artışla 5 trilyon 284 milyar 765 milyon 440 bin lira oldu. M3 para arzı, 26 Kasım'da 4 trilyon 952 milyar 73 milyon 140 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Aynı dönemde vadesiz TL mevduatı, yüzde 2,1 artışla 456 milyar 440 milyon 181 bin liraya yükselirken, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 11,22 artarak 1 trilyon 331 milyar 605 milyon 368 bin liraya ulaştı.

Vadeli TL mevduatı yüzde 0,81 yükselerek 1 trilyon 377 milyar 571 milyon 954 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 11,09 artışla 1 trilyon 750 milyar 398 milyon 581 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık, Banka, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi M3 para arzı arttı - Son Dakika Ekonomi


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