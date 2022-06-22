Mahkemeden Migros, Carrefoursa ve BİM'i şoke eden karar! Marketlerin "yürütmeyi durdurun" istemi reddedildi - Son Dakika
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Mahkemeden Migros, Carrefoursa ve BİM'i şoke eden karar! Marketlerin "yürütmeyi durdurun" istemi reddedildi

22.06.2022 10:59

Zincir marketler Migros, Carrefoursa ve BİM, Rekabet Kurumu'nun rekabeti ihlal kararının iptali ve durdurulması için açtıkları davada, yürütmenin durdurulması istemi reddedildi.

Rekabet Kurulu, fahiş fiyat politikaları nedeniyle bazı zincir marketlere toplam 2.7 milyar liralık para cezası kesmişti. 208 sayfalık raporda market yetkililerinin WhatsApp yazışmaları bulunurken; bu ceza sonrasında BİM, Carrefour ve Migros Kurul tarafından cezalara itiraz etmişti.

İtiraz metninde, "Masak tarafından elde edilen bilgilerin rekabet soruşturmasında kullanılmasının hatalı olduğu, hukuka aykırı bir şekilde verilen tedbir kararı ile elde edilen delillerin ispat vasıtası olamayacağı, savunma istem yazısında isnat edilen iddiaların açık bir şekilde belirtilmediği, karar kapsamında ilgili ürün ve coğrafi pazar tanımlamasının yapılmadığı" ifade edilmişti.

İTİRAZLARI REDDEDİLDİ

Bunun üzerine mahkeme yapılan itirazları değerlendirdi. Migros Ticaret Anonim Şirketi, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Anonim Şirketi ve Bim Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi'nin Ankara İdare Mahkemesi nezdinde Rekabet Kurumunun rekabet ihlali nedeniyle almış olduğu kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebi ile açmış oldukları davada yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verdi.

Ayrıca İdare Mahkemesince Savola Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin açtığı davada yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz yılın ekim ayında Rekabet Kurumu 5 zincir markete ve bir yağ şirketine toplamda 2,7 milyar TL'lik idari para cezası vermişti. Rekabet Kurumu, BİM'e 958 milyon TL, A101'e 647 milyon TL, Migros'a 518 milyon TL, Şok'a 384 milyon TL, CarrefourSA'ya 142 milyon TL ceza verildi. Suudi sermayeli sıvı gıda şirketi Savola'ya da 22 milyon TL ceza kesmiş, bazı marketler cezaya itiraz edeceğini açıklamıştı.

Ocak ayında Rekabet Kurumu, şirketlere rekabeti ihlal nedeniyle verdiği ceza kararının gerekçesini delilleriyle birlikte açıklamış, kararda yer alan dokümanlarda marketlerin ve yağ şirketinin fiyat koordinasyonu yaptığı görülmüştü.

Rekabet Kurulu kararında, Savola tarafından tedarik edilen muhtelif markalı sıvı yağ ürünlerine ilişkin A101, BİM, CarrefourSA, Migros ve Şok arasında Savola aracılığıyla fiyatların ve fiyat geçişlerinin koordinasyonunun sağlandığıve piyasanın organize edildiği tespiti yapılmıştı.

YORUMLAR
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3 zincir marketin yürütmeyi durdurma talebine ret 3 zincir marketin yürütmeyi durdurma talebine ret

CarrefourSA, Migros, Bim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mahkemeden Migros, Carrefoursa ve BİM'i şoke eden karar! Marketlerin 'yürütmeyi durdurun' istemi reddedildi - Son Dakika


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