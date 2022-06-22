Mahkemeden Migros, Carrefoursa ve BİM'i şoke eden karar! Marketlerin "yürütmeyi durdurun" istemi reddedildi

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Rekabet Kurulu, fahiş fiyat politikaları nedeniyle bazı zincir marketlere toplam 2.7 milyar liralık para cezası kesmişti. 208 sayfalık raporda market yetkililerinin WhatsApp yazışmaları bulunurken; bu ceza sonrasında BİM, Carrefour ve Migros Kurul tarafından cezalara itiraz etmişti.

İtiraz metninde, "Masak tarafından elde edilen bilgilerin rekabet soruşturmasında kullanılmasının hatalı olduğu, hukuka aykırı bir şekilde verilen tedbir kararı ile elde edilen delillerin ispat vasıtası olamayacağı, savunma istem yazısında isnat edilen iddiaların açık bir şekilde belirtilmediği, karar kapsamında ilgili ürün ve coğrafi pazar tanımlamasının yapılmadığı" ifade edilmişti.

İTİRAZLARI REDDEDİLDİ

Bunun üzerine mahkeme yapılan itirazları değerlendirdi. Migros Ticaret Anonim Şirketi, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Anonim Şirketi ve Bim Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi'nin Ankara İdare Mahkemesi nezdinde Rekabet Kurumunun rekabet ihlali nedeniyle almış olduğu kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebi ile açmış oldukları davada yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verdi.

Ayrıca İdare Mahkemesince Savola Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin açtığı davada yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verildi.