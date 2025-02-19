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Ekonomi

MAİS 4 Ödül Kazandı

MAİS, Business Honors Awards'ta 4 ödül kazanarak otomotiv sektörüne dinamizm kattığını duyurdu.

19.02.2025 14:47
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MAİS, 2024'te gerçekleştirdiği iki tanıtım, bir dijital açık hava gösterisi ve insan kaynakları alanında hayata geçirdiği projeyle Business Honors Awards'ta 4 ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Van, Kars, Gökçeada, Uludağ, Bodrum, İzmir ve İstanbul gibi Türkiye'nin her noktasında tanıtım etkinliklerine imza atan MAİS, yeni bir başarıya imza attı.

Türkiye'de iş dünyasının başarılı firmalarını ödüllendiren Business Honors Awards'ın ödül töreni gerçekleşti. Etkinlikte MAİS, "otomotiv" ana kategorisi altında Alpine marka tanıtımıyla "En İyi Lüks Pazarlama Etkinliği", Renault Rafale tanıtımıyla "En İyi Etkinlik Yönetimi", Renault X Haydarpaşa 3D Mapping gösterisiyle "En İyi Pazarlama İnovasyonu", Re-Generation Genç Yetenek Programı ile "En İyi İşe Alım Stratejisi" ödüllerinin sahibi oldu.

Bu başarının ardından MAİS, 2025'in henüz ilk dönemlerine girilmesine rağmen yıl içinde farklı organizasyonlarca 10'dan fazla ödül elde etti.

"Otomotiv sektörüne dinamizm kattık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MAİS AŞ Genel Müdürü Berk Çağdaş, 2025 yılının daha ilk aylarında birçok ödüle layık görülmekten dolayı çok gururlu olduklarını belirtti.

MAİS olarak tüm markalarıyla, modelleriyle, tanıtımlarıyla ve projeleriyle otomotiv sektörüne dinamizm katmaktan mutluluk duyduklarını aktaran Çağdaş, "Sektörde alışılagelmişin dışına çıkmak, yapılmamış olanı yapmak ve her adımımızda daha fazla ne yapabiliriz sorusunu düşünerek hareket etmek, bizim temel motivasyonumuzu oluşturuyor. Bu istek ve heyecanla hareket ederek, daha da iyilerini başarmak için elimizden geleni yapmaya hevesle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

MAİS'e ödül kazandıran çalışmalardan Alpine markası için Fransız Alplerinden Uludağ'ın karlı zirvelerine ulaşan bir tanıtım, 2024 Mart'ta gerçekleşmişti. Alpine A110, A110 GT ve A110 S modellerinin tanıtıldığı etkinliğe, bir çok ünlü isim ve otomotiv basını katılmıştı.

Eylülde gerçekleşen Renault'nun Rafale modeli tanıtımında ise 300 model akrobasi uçağıyla akrobasi gösterisi düzenlemişti. Adını, Renault'nun Fransız havacılık endüstrisindeki prestijli geçmişi ve 1934 yılında 445 kilometre saat hıza ulaşan Caudron-Renault Rafale uçağından alan model için şarkıcı Kenan Doğulu, bu uçaktan 50 saniyelik serbest düşüşle 4 bin metre yükseklikten paraşüt atlayışı yapmıştı.

İstanbul'un simge ulaşım noktalarından tarihi Haydarpaşa Garı'nın aralık ayında ev sahipliği yaptığı 3D Mapping gösterisinde ise Renault, "Renaulution" planı doğrultusunda hayata geçirdiği yeni stratejisini, dünyasını ve SUV ailesini etkinliğe yansıtmıştı.

MAİS İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından hayata geçirilen Re-Generation Genç Yetenek Programı'nda ise otomotiv sektörünün farklı alanlarında kendini geliştirmeye hevesli genç yetenekler keşfediliyor.

Kaynak: AA

Otomobil, istanbul, Ekonomi, Finans, Son Dakika

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