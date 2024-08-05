Malatya'da Depremden Etkilenen Çiftçilere 35 Ton Ücretsiz Arpa Dağıtıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya'da Depremden Etkilenen Çiftçilere 35 Ton Ücretsiz Arpa Dağıtıldı

Malatya\'da Depremden Etkilenen Çiftçilere 35 Ton Ücretsiz Arpa Dağıtıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da çiftçilere 35 ton arpa ücretsiz dağıtıldı. Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Üretim ve Ar-Ge sahasında hasadı yapılan arpa, depremde zarar gören çiftçilere yüzde 100 hibe kapsamında verildi. Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, ilçenin tarımsal potansiyelini güçlendirecek, çiftçilere destek olacak hizmetlerine bir yenisini daha eklediklerini belirtti.

05.08.2024 15:14
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da çiftçilere 35 ton arpa ücretsiz dağıtıldı.

Yeşilyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Üretim ve Ar-Ge sahasında hasadı yapılan 35 ton arpa depremde zarar gören çiftçilere yüzde 100 hibe kapsamında verildi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, ilçenin tarımsal potansiyelini güçlendirecek, çiftçilere destek olacak hizmetlerine bir yenisini daha eklediklerini belirtti.

Depremlerde zarar gören çiftçilere 35 ton arpayı hibe kapsamında dağıtarak ilçenin tarımsal gücünün artmasına destek olduklarını aktaran Geçit, şöyle devam etti:

"Şehrimizi ve ilçemizi ayağa kaldırma sürecinin sadece inşaat faaliyetlerinden ibaret olmadığını biliyoruz. İnşa, ihya ve imar sürecinin toplumun tüm kesimlerine hitap edecek hizmetlerle sürdürülmesi halinde başarı olacağı kanaatindeyiz. Burada sosyal belediyeciliğin gerekliliklerini yerine getiriyoruz. Yeni dönemdeki hizmetlerimiz ve projelerimizle tarımı yapılaşmaya kurban etmeyeceğiz, tarımı bilinçli bir politikayla, paydaş tüm kurumlarımızla işbirliği içerisinde birlikte hareket ederek gücümüz ve imkanlarımız ölçüsünde destekleyeceğiz. Bu etkinlikle birlikte çiftçilerimizin yeniden üretim yapabilmeleri ve ekonomik olarak güçlenmelerini hedefliyoruz. Depremden zarar gören çiftçilerimizin yaralarını sarmaya devam edeceğiz."

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar ise tarımın önemli bir sektör olduğunu belirterek, "Bu sektöre alın teri ve gayretleriyle destek veren çiftçilere ve üreticilere ne kadar destek verirsek az kalır. Büyük bir afet yaşamamıza rağmen çiftçilerimiz zor şartlara rağmen üretimlerine devam ederek büyük bir fedakarlık gösterdiler. Bakanlık, Valilik ve İl Müdürlüğü olarak çiftçilerimize her türlü şartta destek ve katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından hazırlanan arpa torbaları çiftçilere teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Malatya'da Depremden Etkilenen Çiftçilere 35 Ton Ücretsiz Arpa Dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da Depremden Etkilenen Çiftçilere 35 Ton Ücretsiz Arpa Dağıtıldı - Son Dakika
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