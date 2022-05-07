Malatya'da halk ekmekte fiyat güncellemesi - Son Dakika
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Malatya'da halk ekmekte fiyat güncellemesi

07.05.2022 10:04
Malatya'da halk ekmekte fiyat güncellemesi

Malatya'da halk ekmeğe fiyat güncellemesi ile 50 kuruşluk zam yapıldı.

Malatya'da halk ekmeğe fiyat güncellemesi ile 50 kuruşluk zam yapıldı.

Malatya Fırıncılar Odası, maliyetlerde yaşanan artışlardan dolayı 200 gramı 2,5 TL'ye satılan ekmeğin gramajını sabit tutularak 21 Mart 2022 Pazartesi gününden itibaren 3 TL'ye satmaya başlamış ama Ramazan ayı nedeniyle zam ertelenmişti.

Ramazan ayının sona ermesiyle halk ekmek olarak bilinen MEGSAŞ ekmeklerinde 50 kuruşluk fiyat güncellemesi yapıldı. Yapılan zam sonrası somun ekmek 2.00 TL'den 2,50 TL'ye, çeşit ekmek de 2.25 TL'den 2.75 TL'ye yükseltildi. - MALATYA

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Türk Lirası, 21 Mart, Ramazan, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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