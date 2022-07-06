Malatya'da kayısı hasadı başladı - Son Dakika
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Malatya'da kayısı hasadı başladı

06.07.2022 19:34

Malatya'da kayısı hasadı başladı Güneşin altın yumurtasında hasat heyecanı Malatya'da güneşin altın yumurtası olarak adlandırılan kayısıda hasat sezonu başladı.

Malatya'da kayısı hasadı başladı

Güneşin altın yumurtasında hasat heyecanı

MALATYA - Malatya'da güneşin altın yumurtası olarak adlandırılan kayısıda hasat sezonu başladı. Şehirde hemen hemen her yer şu sıralar altın sarısı renge bürünürken, kayısı üreticileri ise bin bir emekle yetiştirdikleri kayısıları özenle hasat ederek satışa sunacak.

Kayısı başkenti Malatya'da hasat sezonu başladı. 110'un üzerinde ülkeye ihracat ile birinci sırada yer alan şehirde, şu sıralar hemen hemen her bahçede hasat heyecanı yaşanıyor. Geçtiğimiz Nisan ayında yaşanan don sonrası bazı bahçelerde kayısı bu yıl olmasa da genel olarak kentte 75 bin ton kuru kayısı rekoltesi açıklandı.

Kayısıların olgunlaşması ile birlikte Temmuz ayının ilk haftasında başlayan hasat nedeniyle kayısı bahçelerinde hareketlilik şu sıralar üst seviyede. Başta Şanlıurfa olmak üzere Doğu illerinden gelen mevsimlik işçilerin yoğun olarak çalıştığı kayısı bahçelerinde kimi ağaçlar motor yardımı ile kimisi ise değnekler ile hasat yapılıyor.

Ağaçtan düşen kayısıları özenle seçen çalışanlar, topladıkları ürünleri daha sonra sergene bırakarak güneşin önünde kurumaya bırakıyor. Yaş kayısı olarak da tezgahta alıcısını bulan kayısıların büyük bölümü ise ya gün kurusu olarak yada natürel olarak dış piyasaya sunulmak üzere pazara götürülüyor.

Hasadın şu aralar en yoğun olarak sürdüğü Battalgazi ilçesinde ürünler büyük titizlik ile toplanıyor. Kayısı yetiştiricileri zirai don nedeniyle birçok bahçede kayısının yanmasına rağmen, bazı bahçelerde ise mahsulün iyi olduğunu söylüyor. Artan mazot fiyatı ve yüksek girdilere rağmen bu yıl kayısının taban fiyatının 100 TL olmasını bekleyen kayısı yetiştiricileri, mevsimlik işçi bulmakta ta sıkındı yaşadıklarını söylediler. 170 TL günlük yevmiyenin olduğunu söyleyen üreticiler, bu konuda ise halen resmi bir fiyat politikasının olmamasından şikayetçi.

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Malatya'da kayısı hasadı başladı Malatya'da kayısı hasadı başladı
Kaynak: İHA

İhracat, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya'da kayısı hasadı başladı - Son Dakika

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