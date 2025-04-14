Malatya'da Tarımda Felaket - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Malatya'da Tarımda Felaket

Malatya\'da Tarımda Felaket

Malatya'da 12 Nisan'da don olayı tarımda büyük zarara yol açtı; birlik çağrısı yapıldı.

14.04.2025 14:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da 12 Nisan'da yaşanan şiddetli don, kentin tarımsal üretiminde büyük yıkıma yol açtı. Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, kent genelinde yaşanan felaketin ardından kayısı üreticileri için birlik çağrısında bulundu.

12 Nisan gecesi yaşanan -15 dereceye kadar düşen sıcaklık nedeniyle Malatya genelinde başta kayısı olmak üzere birçok tarım ürünü zarar gördü. Ziraat Odası Başkanı Yunus Kılınç, toplantıda yaptığı açıklamada, "Malatya'da kayısı üretimi bu yıl yüzde 100 oranında zarar görmüştür. Bu sadece bir ürün değil, 70 bin aile ve 550 bin kişinin geçim kaynağı demektir" ifadelerini kullandı.

Kılınç, sadece kayısıda oluşan hasarın 200 milyar TL'yi bulduğunu belirterek, "Bu felaketin boyutu çok büyük. Kimse benim ürünüm kaldı diyemez. Ceviz, üzüm, elma, arpa ve buğday gibi ürünlerde de ciddi kayıplar var. Devletimizin bu tabloyu doğru şekilde tespit edip adım atacağına inanıyoruz" dedi.

Maginder'den dayanışma çağrısı

MAGİNDER Başkanı Salih Karademir ve yönetim kurulu üyeleri, Ziraat Odası'nı ve çiftçileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Karademir, Malatya'nın kayısıyla var olduğunu belirterek, "Kayısı Malatya'nın ekonomisini ayağa kaldıran lokomotiftir. Bu felaket hepimizi derinden etkiledi. Bu noktada artık birlik olma zamanıdır." dedi.

Karademir, şehirde kavga ve ayrılıkların bir kenara bırakılması gerektiğini belirterek, "6 Şubat'taki depremin ardından yaşadığımız bu afet, Malatya için ikinci büyük felakettir. Artık ortak akılla hareket edilmesi ve bir yol haritası çizilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Her iki başkan da Malatya'nın bir an önce afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini vurgularken, devletin bu süreçteki desteğine olan güvenlerini dile getirdi. Kılınç ve Karademir, Malatya Valisi Seddar Yavuz'un süreci yakından takip ettiğini ve konuyu Ankara'ya taşıyacağından emin olduklarını kaydetti.

Malatya'da tarımın ve özellikle kayısının büyük öneme sahip olduğuna dikkat çekilen açıklamalarda, kamuoyunun bu süreçte dayanışma içinde hareket etmesi gerektiği mesajı verildi. - MALATYA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, malatya, Ekonomi, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya'da Tarımda Felaket - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksici, silahlı gasp girişiminden biber gazı ile kurtuldu Taksici, silahlı gasp girişiminden biber gazı ile kurtuldu
Kayserispor galibiyete sevinemedi 5 futbolcusu Fenerbahçe maçında oynayamayacak Kayserispor galibiyete sevinemedi! 5 futbolcusu Fenerbahçe maçında oynayamayacak
Premier Lig’de tarihi sonuç Altay Bayındır, kariyerinde bir ilki yaşadı Premier Lig'de tarihi sonuç! Altay Bayındır, kariyerinde bir ilki yaşadı
Miras anlaşmazlığı yüzünden kardeşini ve yengesini öldürdü Miras anlaşmazlığı yüzünden kardeşini ve yengesini öldürdü
Trump hamlesi Bitcoin ve kripto paraları uçurdu Trump hamlesi Bitcoin ve kripto paraları uçurdu
Suriye’nin kuzeyine Türkmen komutan atandı Suriye'nin kuzeyine Türkmen komutan atandı
Bartın’ın Amasra İlçesinde Bir Saat İçerisinde Dört Mevsim Birden Yaşandı Bartın'ın Amasra İlçesinde Bir Saat İçerisinde Dört Mevsim Birden Yaşandı
Harika gol, inanılmaz performans Herkes Anderson Talisca’yı konuşuyor Harika gol, inanılmaz performans! Herkes Anderson Talisca'yı konuşuyor
ABD’de Pensilvanya Valisi’nin evi kundaklandı ABD'de Pensilvanya Valisi'nin evi kundaklandı
VAR devreye girmedi İşte Fenerbahçe’nin penaltı beklediği pozisyon VAR devreye girmedi! İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon
Antalya’da Irak’la kritik zirve Bildiride dikkat çeken ’’PKK’’ vurgusu Antalya'da Irak'la kritik zirve! Bildiride dikkat çeken ''PKK'' vurgusu

15:01 Proje okullarında atama tartışması Bakan Tekin’den “Sıkıntı yaşanmaması için takvimi erken başlattık“ açıklaması geldi Proje okullarında atama tartışması! Bakan Tekin'den "Sıkıntı yaşanmaması için takvimi erken başlattık" açıklaması geldi
14:49 Pençe Kiliti şehidinin naaşına 3 yıl sonra ulaşıldı Pençe Kiliti şehidinin naaşına 3 yıl sonra ulaşıldı
14:34 Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
13:33 İsrail ve Yunanistan’ı alarma geçiren telefon görüşmesi İsrail ve Yunanistan'ı alarma geçiren telefon görüşmesi
12:29 Memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranı netleşmeye başladı Memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranı netleşmeye başladı
22:21 Hulusi Belgü: Galatasaray’ın Samsun’da puan kaybedeceğini düşünmüyorduk Hulusi Belgü: Galatasaray'ın Samsun'da puan kaybedeceğini düşünmüyorduk
22:20 Sibel Can: Kazandığım ilk parayla 5 katlı apartman aldım Sibel Can: Kazandığım ilk parayla 5 katlı apartman aldım
22:10 İstanbul’da 2 katlı bina çöktü İstanbul'da 2 katlı bina çöktü
22:01 Fatih Tekke, maç sonrası kötü haberi verdi Fatih Tekke, maç sonrası kötü haberi verdi
21:50 Mourinho’dan Sivasspor galibiyeti sonrası çok konuşulacak itiraf: Livakovic bizi kurtardı Mourinho'dan Sivasspor galibiyeti sonrası çok konuşulacak itiraf: Livakovic bizi kurtardı
21:40 Sezon sonunda ayrılacak mı Osayi-Samuel iddialara son noktayı koydu Sezon sonunda ayrılacak mı? Osayi-Samuel iddialara son noktayı koydu
21:33 Dev tıbbi malzeme firması Türklab, konkordato ilan etti Dev tıbbi malzeme firması Türklab, konkordato ilan etti
21:10 Trabzonspor, Çaykur Rizespor’u 2-0 yendi Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2025 15:14:49. #7.11#
SON DAKİKA: Malatya'da Tarımda Felaket - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement