Malatya\'da Zirai Don Felaketi

Malatya'da etkili olan zirai don, kayısının yanı sıra kentin diğer önemli tescilli ürünü dalbastı kirazını da vurdu. Geçimini meyvecilikle sağlayan üreticiler, ürün kaybının yanında ağaçların da zarar görmesinden endişe ediyor.

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'ini karşılayan Malatya'da geçtiğimiz günlerde etkili olan zirai don, birçok meyve türünü etkileyerek büyük ekonomik kayıplara yol açtı. Üreticiler, kayısının ardından dalbastı kirazında da ciddi kayıplar yaşandığını belirtiyor.

"Meyveden vazgeçtik ağaçları nasıl kurtarırız onu düşünüyoruz"

Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi'nde uzun yıllardır kiraz üreticiliği yapan Ahmedi Mahmut Özendi, "Meyveden vazgeçtik, ağaçlarımızın kurumaması için ne yapacağız onu düşünüyoruz. Kiraz, elma, erik, şeftali. Hiçbir meyve çeşidi kalmadı. Binlerce dönüm alandaki ürünler tamamen yok oldu. Çiftçilerimiz çok mağdur, devletten destek bekliyoruz" dedi.

"Yıllık bin 250 tonluk ihracat tamamen yok oldu"

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz ise zirai donun Malatya ekonomisine büyük darbe vurduğunu belirterek, "12 Nisan'da yaşanan ve birçok ili etkileyen zirai don, ilimizde çiftçilere büyük zarar verdi. Ekonomik açıdan büyük katkı sağlayan coğrafi işaretli dalbastı kirazımız da bu dondan nasibini aldı. Yıllık bin 250 ton ihracat gerçekleştirdiğimiz dalbastı kirazı tamamen yok oldu. Ürün kaybının ardından şimdi de ağaçlarımızda oluşabilecek zararlar nedeniyle endişeliyiz" diye konuştu - MALATYA