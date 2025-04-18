Malatya\'da Zirai Don Toplantısı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda zirai don değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Zirai don sadece kayısı ihracatımızı değil, kayısıyla doğrudan ilgili zirai ilaç, gübre, çadır, branda, makine ekipman ve nakliye başta olmak üzere tüm sektörlerimizi olumsuz etkileyeceğinden şehrimiz ekonomisinin aldığı zararın boyutları ciddi boyutlara ulaşıyor" dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda zirai don değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya kayısının üretim, hasat ve satış süreciyle ilgili sektörlerin meclis üyeleri, meslek komitesi başkanları, komite üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "12 Nisan gecesi yaşadığımız zirai don sonrası şehrimizin karşılaşacağı ekonomik zorlukları ele almak üzere bir araya geldik. Zirai don sadece kayısı ihracatımızı değil, kayısıyla doğrudan ilgili zirai ilaç, gübre, çadır, branda, makine ekipman ve nakliye başta olmak üzere tüm sektörlerimizi olumsuz etkileyeceğinden şehrimiz ekonomisinin aldığı zararın boyutları ciddi boyutlara ulaşıyor. Bu süreçte gerçekleştirdiğimiz tüm toplantılarda elde edilen verileri ve talepleri başta Cumhurbaşkanlığımız ve bakanlıklarımız olmak üzere ilgili tüm kurumlara iletmeyi sürdürerek, üreticimizin ve firmalarımızın desteklenmesi adına ısrarlı girişimlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Öte yandan Başkan Sadıkoğlu, 6 Şubat'ta büyük deprem yaşamış Malatya'nın zirai don sonrası oluşacak ekonomik kaybı kaldıracak gücü olmadığını belirterek, Malatya'nın "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilmesi talebini yineledi. - MALATYA