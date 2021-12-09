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Malatya'dan kasımda 41,9 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı yapıldı - Son Dakika

Malatya'dan kasımda 41,9 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı yapıldı

09.12.2021 11:50
Malatya'dan kasımda 41,9 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı yapıldı

Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tescilli Malatya kayısısında kasım ayında 41 milyon 893 bin dolar karşılığı 8 bin 795 ton ihracat yapıldı.

Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tescilli Malatya kayısısında kasım ayında 41 milyon 893 bin dolar karşılığı 8 bin 795 ton ihracat yapıldı.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, kuru kayısı ihracatındaki artışın istikrarlı şekilde sürdüğünü söyledi.

Kaysıda ihracat sezonunun 1 Ağustos'ta başladığını dile getiren Özcan, ihracattan elde edilen gelirin kentte yüz güldürdüğünü belirterek şöyle konuştu:

"Kasım ayı ihracat rakamlarımız çok iyi. Bu yılın kasım ayında 8 bin 795 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirerek karşılığında 41 milyon 893 bin dolar gelir elde ettik. Geçen yılın ortalamalarıyla değerlendirdiğimizde ihracat rakamları geçen yılın aynı dönemiyle benzerlik gösterirken, gelir ise yaklaşık 10 milyon doların üzerinde arttı."

Özcan, aralık ayında da geçen yılın ortalamalarına paralel şekilde ihracat gelirlerinde artış beklediklerini ifade etti.??????????????

İhracat, Malatya, dolar, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Malatya'dan kasımda 41,9 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Malatya'dan kasımda 41,9 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı yapıldı - Son Dakika
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