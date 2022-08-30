Coğrafi işaretli Mor Reyhan üreticilerine destek

Malatya'nın Arapgir ilçesinde coğrafi işaret belgesini almış Mor Reyhan üretimi yapan üreticilere 18 bin 800 metrekare kurutma filesi dağıtıldı.

File dağıtım programına, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Demet Köksal, Arapgir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rauf Ay ve üreticiler katıldı. File Dağıtım programından önce konuşma yapan Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Demet Köksal, "Mor Reyhan Organik Tarım ile Buluşuyor projesi, Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından destekleniyor. Projemiz çerçevesinde Arapgir ilçemizde 41 Dekarlık alanda çiftçilerimize organik tarım sertifikasyonu sağlamış olduk. Bunun yanında yüzde 75 geçirgenli filelerin dağıtımını yapıyoruz. Bu anlamda bize fide noktasında destek olan Arapgir Belediyesine teşekkür ediyoruz. Malatya Büyükşehir Belediyemize de teşekkür ediyoruz. Çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum "dedi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı ise "Şuan burada Tarım Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzün desteklediği proje için toplanmış bulunuyoruz. Proje güzel bir proje, reyhan Allah'ın bir nimeti bu bölge için, gerçekten şifa dağıtan bir ürün. Bölge itibariyle Arapgir'in coğrafi işaretini almış bir ürün ve bu ürünü en güzel bir şekilde Bakanlığımızın İl Müdürlüğümüzün düşündüğü şekilde en sağlıklı şekilde tüketiciye ulaştırmak çok daha önemli, reyhan başlı başına sağlık teminatı olan bir ürün antioksidan özelliğine sahip ve bunu gerçekten kontrollü tarım organik tarım olarak tüketiciye ulaştırmak gerçekten çok büyük bir hizmet. Burada emeği geçen bütün kurum çalışanlarımıza, Arapgir Belediyemize teşekkür ediyorum. Sağlıklı bir çalışma inşallah bu 41 dekarlık alanlar 410 dekarlara 4 bin 100 dekarlara ulaşır. Biz bütün Arapgir reyhanlarını organik olarak tüketiciye ulaştırır çok hayırlı bir çalışmaya imza atmış oluruz" ifadelerini kullandı.

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu da, Arapgir Belediyesinin bünyesinde sözleşmeli üretim yapanlara her zaman destek olduklarını belirterek, "Bizim için en önemlisi çiftçilerimiz ve üreticilerimizdir. 2010 yılında başlayan bir üretim atağı bugünlere geldi. Üreticimizin eliyle geldi, sizlerin desteğiyle geldi. Tarım örgütlerimizin özellikle Tarım Bakanlığımızın ve Malatya teşkilatının büyük emekleri var. Tabi 2017 de tıbbi aromatik bitkilerde ülke genelinde tek coğrafi işareti olan bitki kategorisine ulaştık bu ne demek sadece orada yetişebilir demek dolayısıyla Arapgir'e nasip olmuş bir ürün. Diğer yerlerde yetişenler fesleğengillerden bir çeşit. Arapgirimize hayırlı olsun, çiftçimize hayırlı olsun. Önümüzdeki yıl hedefimiz 100 üreticiye ulaşmak ve 100 dönüm üzerinde bir organik tarım yapılan alanın sertifikasyonlarla birlikte ilimizin onur duyacağı bir hale gelmesi. Malatya tarımıyla tarımsal üretimiyle öne çıkmış durumda, onun için üreticilerimizi kutluyorum. Bu organizasyonda emeği geçen özellikle İl Müdürüme ve Büyükşehir Belediyemizin Genel Sekreter Yardımcısına ve ekibine İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürüne ve ekibine İlçe Müdürlüğüne teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kurutma filelerinin dağıtımı gerçekleştirildi. - MALATYA