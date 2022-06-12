Malatya'nın turfanda kayısısı pazarda - Son Dakika
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Malatya'nın turfanda kayısısı pazarda

12.06.2022 13:33
Malatya'nın turfanda kayısısı pazarda

Malatya'nın meşhur meyvesi kayısının bu yılki ilk turfanda meyvesi hasadı yapılıp, pazarda satılmaya başlandı.

Malatya'nın meşhur meyvesi kayısının bu yılki ilk turfanda meyvesi hasadı yapılıp, pazarda satılmaya başlandı.

Dünya Kayısı başkenti Malatya'da, Avrupa Birliği (AB) tescilli kayısı ağaçlarında bazı bölgelerde hasat yapılmaya başlandı Kale ilçesinden getirilen taze turfanda sofralık kayısının kilosu 20 TL'den Malatya Sebze Meyve Pazarı'nda satılmaya başladı. Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı Yasin Yıldız, Mersin'in Mut ilçesinden getirilen turfanda kayısılarından sonra Malatya'nın Kale ilçesinde de sofralık kayısı hasadına başlanıldığını bildirdi. Malatya'nın ilk ürünün de Kale İlçesi'nden getirildiğini söyleyen Yıldız, turfanda sofralık kayısı kilosunun 20 TL'den perakende olarak satıldığını aktardı. Yıldız, geçen yıl da turfanda Malatya kayısının 15 TL'den satıldığını hatırlattı. Elazığ'ın Baskil ilçesinde de turfanda sofralık kayısı hasadına başlandığı öğrenildi. Kayısı hasadının artması ile fiyatın önümüzdeki günlerde düşmesinin beklendiği kaydedildi. alatya'da 8 milyon civarında kayısı ağacı bulunuyor. Yılda Türkiye ekonomisine 250-350 milyon dolar döviz girdisi sağlayan kuru kayısının yüzde 80'i yurt dışına ihraç ediliyor.

Malatya'nın dünyaca meşhur kurutmalık kayısısı Haziran ayı sonu ve Temmuz ile Ağustos aylarında hasat ediliyor. - MALATYA

Malatya'nın turfanda kayısısı pazarda
Malatya'nın turfanda kayısısı pazarda
Malatya'nın turfanda kayısısı pazarda
Malatya'nın turfanda kayısısı pazarda

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Malatya'da Hentbol Erkekler Bölgesel Lig maçları sona erdi Malatya'da Hentbol Erkekler Bölgesel Lig maçları sona erdi Malatya Lisesi 2. Lig'de Malatya Lisesi 2. Lig'de
Kaynak: İHA

Yıldız Mersin, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya'nın turfanda kayısısı pazarda - Son Dakika

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