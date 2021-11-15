Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 29,07-55,79 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 29,07 55,79 Nar Kg 2,59 2,59 Sanayi tipi elma Kg 1,31 1,31

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi

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