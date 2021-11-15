Malatya Ticaret Borsası
15.11.2021 16:54
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 29,07-55,79 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 29,07-55,79 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|29,07
|55,79
|Nar
|Kg
|2,59
|2,59
|Sanayi tipi elma
|Kg
|1,31
|1,31
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