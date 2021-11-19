Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 60,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 52,00 60,60 İslimli kabuk kurusu Kg 47,00 47,00 Erik kurusu Kg 25,00 25,00 Dut kurusu Kg 20,00 20,00 Sanayi tipi elma Kg 1,14 1,21

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