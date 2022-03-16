Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya Ticaret Borsası

16.03.2022 15:48
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 120 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 120 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kuru kayısı Kg120,00

120,00

Jumbo naturel kuru kayısı

Kg77,00

77,00

Gün kurusu kayısıKg53,50

53,50

Endüstriyel kuru kayısı Kg23,00

23,00

Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg65,12

65,12

Badem içi Kg87,18

87,18

Dut kurusuKg75,00

75,00

YORUMLAR
500
Malatya Ticaret Borsası Malatya Ticaret Borsası Malatya Ticaret Borsası Malatya Ticaret Borsası

Malatya, Ticaret, Jumbo, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika


Son Dakika
14:14 Hem tedavi ettiler hem de protesto: Doktora saldıran uzman çavuş böyle taburcu edildi
15:39 Bekir Bozdağ: İyi hal indirimi toplumda infiale yol açıyor, benim de vicdanım rahatsız
15:35 Burak Elmas'tan kritik karşılaşma öncesi bomba iddia: Bir sonraki seçim için bile lobi yapıyorlar
15:33 Esra Erol'un programında tanışıp evlenmişlerdi! Ceyda Kırıcı ve Mustafa Tuncay çiftinin bebekleri oldu
15:30 Ehliyetini yenilemeyenlere para cezası uygulanacak! Son gün 31 Aralık
15:27 Gece yarısı eve giden kız, sevgilisini başka kadınla yatakta cinsel ilişkiye girerken bastı
15:27 Kardeş kavgası kanlı bitti! Biri hastanede, diğeri gözaltında
15:26 Ukrayna'da feci kaza! Sivilleri tahliye eden araçlar çarpıştı: 7 ölü, 9 yaralı
15:26 Film gibi bir kaçış hikayesi: Zelenski'nin benzerini, Putin'in benzeri ile Kim Jong-Un'un benzeri kurtardı!
15:24 Rusya 140 milyar dolarlık altın rezervini elden çıkartabilir mi? Akıllara Türkiye-İran örneği geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 15:54:54. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement