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Malatyalı çiftçiden önemli iddia: Elimde bir tondan fazla göktaşı var, rekorlar kitabına girebilirim - Son Dakika

Malatyalı çiftçiden önemli iddia: Elimde bir tondan fazla göktaşı var, rekorlar kitabına girebilirim

06.10.2021 12:12

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan çiftçi Mustafa Bulut, gezerken bulduğu bir taşın göktaşı olduğunu öğrenince bu işe merak sarıp aramaya başladı. Elinde bir tondan fazla göktaşı olduğunu öne süren Bulut, "En çok gök taşı bulan kişi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilirim." ifadelerini kullandı.

Bulut, yaklaşık bir yıl önce emekli olduğunu ve Fındık Mahallesinde çiftçilik yapmaya başladığını anlattı. Mahalledeki arazide gezerken bulduğu bir taşın ilgisini çektiğini ve bu taşı aracına alarak uzun yıllar yanından ayırmadığını belirten Bulut, bir arkadaşının o kaya parçasının gök taşı olduğunu söylemesi üzerine merakını gidermek için analiz ettirdiğini belirtti. Bulut, analizlerde taşın gök taşı olduğunun saptandığını dile getirerek, daha sonra mahallede benzer taşları aramaya başladığını vurguladı.

"EN BÜYÜK GÖK TAŞLARINDAN BİRİNİ BULDUĞUMU TAHMİN EDİYORUM"

Farklı büyüklük ve ağırlıklarda çok sayıda gök taşı bulduğunu ve hepsinin analizlerini yaptırdığını aktaran Bulut, şunları kaydetti:

"İlk gök taşını yaklaşık 5-6 yıl önce arazide gezerken buldum. Yaklaşık 6 kilogram civarında. Arabaya koydum öyle içinde kaldı. Bir arkadaşım taşı gördü ve bana 'bunu neden gezdiriyorsun, bu gök taşı' dedi. Önce inanmadım, sonra şüphelendim ve taşı eve koydum. Taşı üniversiteye götürdük, oradaki hoca da gök taşı olduğunu söyledi. Zaten buraya yıllar önce gök taşı düştüğü söyleniyordu. Ben de aramaya başladım ve büyük gök taşları buldum. En büyük gök taşlarından birini bulduğumu tahmin ediyorum."

"EN ÇOK GÖKTAŞI BULAN KİŞİ OLARAK REKORLAR KİTABINA GİREBİLİRİM"

Elinde toplamda bir tondan fazla gök taşı olduğunu kaydeden Bulut, "Birkaç ton taş var elimde. İlçemiz rekorlar kitabına girebilir, ben de en çok gök taşı bulan kişi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilirim. Bulduğum taşların bir tanesini İnönü Üniversitesi Mühendislik Bölümüne hediye etmeyi düşünüyorum, talebeler faydalansın, araştırsın, ilmini geliştirsin." diye konuştu.

"AMERİKA ALIYOR, ŞİMDİ AVRUPA VE ÇİN DE ALIYOR"

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Yunus Önal ise bölgede bulunan taşların analizlerinin yapılması için kendilerine zaman zaman başvuruda bulunulduğunu söyledi. Son olarak Mustafa Bulut'un da kendilerine bir numune getirdiğini, yaptıkları analizlerde taşın göktaşı olduğunu saptadıklarını ifade eden Önal, şöyle devam etti:

"Tabi bunun daha büyük uluslararası laboratuvarlarda analizlerinin yapılması gerekiyor. Gök taşı uzayda milyarlarca yıl önce oluşmuş, uzayda gezen, dünyamızın çekim alanından etkilenerek atmosferi geçerek, yeryüzüne düşen bir malzeme. Atmosferi geçerken yüzeyi binlerce derece sıcaklığa ulaşıyor, önemli olan taşın bileşimi."

Önal, gök taşlarını dünyada birkaç ülkenin satın aldığını ve belli alanlarda kullandığını dile getirerek, "Gök taşlarını daha çok Amerika alıyor, şimdi Avrupa ile Çin de alıyor. 'Gök taşını teknolojide kullanabilecek ürünlere dönüştürebilir miyiz' sorusunun cevabını arıyorlar. Tabii gönül bunların ülkemizde değerlendirilmesini istiyor. Ülkemiz dünyada gök taşlarının düştüğü ülkeler arasında önemli bir nokta. Tabii taşları bulan köylüler için ise iyi bir gelir kaynağı. Tabii bilim insanları için önemli bir malzeme. Uzay teknolojisinde, savunma sanayide ve kimya endüstrisinde göktaşları kullanılıyor. Gök taşı aynı zamanda hammadde kaynağı, içerisindeki çok nadir elementler endüstride kullanılıyor." açıklamasında bulundu.

Kendisine getirilen numunenin analizini yaptığına değinen Önal, "Demir, silisyum, nikel çıktı, bir miktar volfram var. Çok daha detaylı analizlerde içeriği ortaya çıkar." diye konuştu.

Guinness Rekorlar Kitabı, Mustafa Bulut, Fındık, Emekli, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Malatyalı çiftçiden önemli iddia: Elimde bir tondan fazla göktaşı var, rekorlar kitabına girebilirim - Son Dakika Ekonomi


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