Malezya Ulaştırma Bakan Yardımcısı İstanbul\'da

KÜRESEL Ulaştırma Bağlantıları Forumu 2025 kapsamında İstanbul'da bulunun Malezya Ulaştırma Bakan Yardımcısı Hasbi Habibollah, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Habibollah'ın havalimanı ziyaretine Malezya İstanbul Başkonsolosu Ahmad Amiri Abu Bakar da eşlik etti. Konuk bakan yardımcısı, ziyaretinde terminali gezerken, kurumsal sunum eşliğinde detaylı yapılan çalışmalar hakkında bilgi de verildi.