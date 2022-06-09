Malezya ve Ürdün menşeli mensucat ile deri taklitleri ithalatında dampinge karşı önlem uygulanacak - Son Dakika
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Malezya ve Ürdün menşeli mensucat ile deri taklitleri ithalatında dampinge karşı önlem uygulanacak

09.06.2022 08:41
Malezya ve Ürdün menşeli mensucat ile deri taklitleri ithalatında dampinge karşı önlem uygulanacak

Malezya ve Ürdün menşeli "yalnız poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden metrekare ağırlığı 150 gramı geçen dokunmamış mensucat" ile "yalnız dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan, metrekare ağırlığı 150 gramı geçen deri...

Malezya ve Ürdün menşeli "yalnız poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden metrekare ağırlığı 150 gramı geçen dokunmamış mensucat" ile "yalnız dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan, metrekare ağırlığı 150 gramı geçen deri taklitleri" ithalatında dampinge karşı önlem uygulanması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, söz konusu ürünlerin ithalatına yönelik başlatılan ve Bakanlık tarafından yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı yapılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında, Malezya ve Ürdün'de yerleşik firmaların, yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucu yürürlükteki dampinge karşı önlemi etkisiz kıldığı sonucuna ulaşıldı.

Bu nedenle iki ülke menşeli "yalnız poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden metrekare ağırlığı 150 gramı geçen dokunmamış mensucat" ile "yalnız dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan, metrekare ağırlığı 150 gramı geçen deri taklitleri" ithalatının yürürlükteki dampinge karşı önleme tabi olması kararlaştırıldı.

Dampinge karşı önlem tutarı, kilogram başına 1,9 dolar olarak belirlendi.

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Kaynak: AA

Malezya, Ürdün, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malezya ve Ürdün menşeli mensucat ile deri taklitleri ithalatında dampinge karşı önlem uygulanacak - Son Dakika

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