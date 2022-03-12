Malkara'da marketlerde yağ denetimi yapıldı - Son Dakika
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Malkara'da marketlerde yağ denetimi yapıldı

12.03.2022 12:10
Malkara'da marketlerde yağ denetimi yapıldı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ekipler, yerel ve zincir marketlerde ayçiçeği yağı stokçuluğu ve fahiş fiyat uygulamaları denetimi yaptı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ekipler, yerel ve zincir marketlerde ayçiçeği yağı stokçuluğu ve fahiş fiyat uygulamaları denetimi yaptı.

Ayçiçek yağıyla ilgili söylentilerin ardından ekipler harekete geçti. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Kaymakamlık tarafından kurulan denetim komisyonu, ilçe tarım müdürlüğü, jandarma komutanlığı, emniyet müdürlüğü ve ilçe mal müdürlüğünden oluştu. Ekipler, yerel ve zincir marketlerde ayçiçeği yağı stokçuluğu ve fahiş fiyat uygulamaları denetimi yaptılar.

İlçede faaliyet gösteren yerel ve zincir marketlerde yapılan denetimlerde, raflarda özellikle beş litrelik yağlar denetlendi. Bunun yanı sıra markette bulunan ve bulunmayan ürünler kontrol edilirken, depolar da incelendi. Raf fiyatı ve kasa fiyat denetimi ile son kullanma tarihi denetimi gibi birçok konuda da inceleme gerçekleştirildi.

Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel yaptığı açıklamada, yapılan denetimde işini gerektiği gibi yapan esnafın her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Suiistimal tespit edilen olursa da görevlerinin gereğini yapmaya hazır olduklarını bildirdi. Denetime katılan tüm ekip arkadaşlarına teşekkür eden Kaymakam Yüksel, denetimin ilçe merkezinde tüm marketler ve depolarda devam edeceğini de ifade etti. - TEKİRDAĞ

Malkara'da marketlerde yağ denetimi yapıldı

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Kaymakamlık, Tekirdağ, Hisarcık, Malkara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Malkara'da marketlerde yağ denetimi yapıldı - Son Dakika


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