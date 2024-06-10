Malta bayraklı Marella Discovery Marmaris'e geldi - Son Dakika
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Ekonomi

Malta bayraklı Marella Discovery Marmaris'e geldi

Malta bayraklı Marella Discovery Marmaris\'e geldi

Malta bayraklı Marella Discovery adlı kruvaziyer, Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Gemide 1750 yolcu ve 743 personel bulunuyor. Turistler, ilçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri ziyaret edip, deniz kenarındaki mekanlarda vakit geçirdi. Bir hafta otellerde konaklayacak olan 1200 yolcu ayrılırken, 1350 yolcu ise geminin sonraki turuna katılmak üzere gemiye bindi. Gemi gece saatlerinde Limasol Limanı'na hareket edecek.

10.06.2024 11:57
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Malta bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, çıktığı tur kapsamında "ana liman" olarak kullandığı Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Heraklion Limanı'ndan gelen ve Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İngiliz 1750 yolcu ve 743 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve yat limanını gezdi.

Turistler, ilçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret edip, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.

Marmaris Cruise Port Limanı'ndan "ana liman" (homeport) hizmeti alan gemiden ayrılan 1200 yolcu ilçede bir hafta otellerde konaklayacak. İlçeden de 1350 yolcu geminin bundan sonraki turuna katılmak üzere gemiye bindi.

"Marella Discovery", gece saatlerinde demir alarak Limasol Limanı'na hareket edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Malta bayraklı Marella Discovery Marmaris'e geldi - Son Dakika

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