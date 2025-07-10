Maltepe Üniversitesi 2024-2025 Mezunlarını Uğurladı

Maltepe Üniversitesi, 2024-2025 akademik yılı mezunlarını, üniversitenin İstanbul Marmara Eğitim Köyü'nde bulunan 10 bin kişilik Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlediği mezuniyet töreniyle uğurladı.

Öğrencilerin mezuniyet heyecanını renkli anlarla taçlandıran törenin sunuculuğunu Maltepe Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Aslı Nur Sencer üstlendi.

Törenin açılış konuşmalarını Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen Çetintaş ile üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Nevzat Aygün gerçekleştirdi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende, müzik grubu "Hangar" sahne alarak öğrencilere eğlenceli anlar yaşattı. Ardından üniversitenin öğrencilerinden oluşan bir grup sahnede dans performansı sergiledi.

Törende, 2024-2025 eğitim öğretim yılında dereceye giren önlisans ve lisans birincileri de konuşma gerçekleştirdi, mezun öğrencilere plaket ve sembolik mezuniyet belgeleri verildi.

Prof. Dr. Edibe Sözen Çetintaş, tören öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 Temmuz 1997'de kurulan üniversitenin 28. yaşını kutladığını ve Türkiye'nin ilk vakıf üniversitelerinden biri olduğunu söyledi.

Eğitim-öğretim alanında ciddi bir tecrübeye sahip olduklarını vurgulayan Çetintaş, son yıllarda araştırma ve geliştirme yönlerini de güçlendirmeye odaklandıklarını aktardı.

Çetintaş, toplumsal katkı konusunda pek çok çalışma yürüttüklerine dikkati çekerek, bu yıl içinde yaklaşık 700'e yakın kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlik gerçekleştirdiklerini paylaştı.

Ayrıca bu yıl Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından iki yıllık kurumsal akreditasyon aldıkları bilgisini veren Çetintaş, aynı zamanda Avrupa Üniversiteler Birliği'nin üyesi olduklarını, İngilizce ve Türkçe olmak üzere çift dilde birçok eğitim programı sunduklarını anlattı.

Çetintaş, tıp fakültelerinin, Türkiye'de, hem İngilizce hem Türkçe eğitim veren 12 fakülteden biri olduğuna işaret ederek, "Türkiye genelinde 138 tıp fakültesi bulunduğu düşünüldüğünde bu oldukça özel bir konum. Hastanemiz ve araştırma-uygulama merkezlerimiz var. Ayrıca iki UNESCO kürsüsüne sahibiz ve bu kürsüler kapsamında toplumsal cinsiyet ve insan hakları gibi alanlarda uluslararası çalışmalar yürütüyoruz." şeklinde konuştu.

Yakın zamanda üniversitede bir bilim iletişim ofisi kurduklarını anımsatan Çetintaş, YÖK'ün üniversitelerden talep ettiği bu yapılanmayla bilimsel ve akademik toplantılarını daha tanınmış isimlerle gerçekleştirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi.

Çetintaş, gerçekleştirdikleri mezuniyet töreniyle yaklaşık 3 bin öğrencilerini mezun ettiklerini paylaşarak, "Bu bizim için büyük bir gurur kaynağı. Özellikle Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nda (TUS) öğrencilerimiz önemli dereceler elde etti. Hukuk mesleklerine giriş sınavında da ilk 50'ye giren öğrencilerimiz oldu." dedi.

"Öğrencilerimiz bu yıl 70'ten fazla öğrenci kulübü kurdu"

Zorlu koşullara rağmen bu akademik yılı da başarıyla tamamladıklarını dile getiren Çetintaş, "Bu yıl su topu takımımız Türkiye şampiyonu oldu ve şimdi dünya şampiyonası hazırlıklarına başlıyor. Kadın voleybol takımımız da birinci ligde çeyrek finale yükseldi. Bu tür sosyal faaliyetlerde iyiyiz. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'nde başarılar elde ettik. Öğrencilerimiz bu yıl 70'ten fazla öğrenci kulübü kurdu. Teknofest Kulübü de bu yıl aktif hale geldi." ifadelerini kullandı.

Çetintaş, rektör-öğrenci buluşmaları yaparak, kulüp faaliyetlerinde başarı gösteren öğrencilerini sertifikalarla teşvik ettiklerine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün 10 bin kişilik bir açık hava tiyatrosunda törenimizi gerçekleştiriyoruz. Aileler, kardeşler, şehir dışından gelen misafirlerle birlikte çok özel bir anı paylaşıyoruz. Öğrencilerimizin hayallerine ulaşmalarını, gelecek planlarını gerçekleştirmelerini diliyorum. Bu gençler bizim hepimizin ve onlar Türkiye'nin önemli yerlerinde görev alacaklar."

"Dijitalleşme ve yapay zeka konularında ciddi bir ilgi var"

Gelecekte üniversitelerinin vizyonuna ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Çetintaş, stratejik hedefleri arasında girişimcilik kültürünü daha da geliştirmenin önemli bir yer tuttuğunu anlattı.

Çetintaş, gençleri hangi alanda olursa olsun girişimcilik yönünden desteklemeye çalıştıklarına işaret ederek, ASELSAN, HAVELSAN gibi savunma sanayisi alanlarında uçak yapımı ya da İHA, SİHA teknolojisi gibi konulara öğrencilerin büyük ilgi gösterdiğini vurguladı.

Gelecek dönemde araştırma ve geliştirme yönlerini daha da güçlendirmek istediklerini dile getiren Çetintaş, "Özellikle dijitalleşme ve yapay zeka konularında ciddi bir ilgi var. Bu yıl pek çok bölümümüzde yapay zeka temelli seçmeli derslerin sayısını artırdık. Giderek daha dijitalleşen bir müfredatla karşı karşıyayız." diye konuştu.