Mamak'ta sıkı denetim

Mamak Belediyesi, gıda maddelerinde KDV oranların indirilmesinin ardından harekete geçti. Zabıta ekipleri marketlerde denetimde bulundu.

Resmi Gazete'de yayınlanan kararla temel gıda maddelerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü harekete geçti. Fiyat artışlarını dengelemek amacıyla ortaya konulan uygulama kapsamında, Mamak Belediyesi Zabıta ekipleri ilçe genelinde market yetkililerinden konu ile ilgili özel hassasiyet göstermelerini istedi. Ayrıca kasa ve reyon fiyatlarını da inceleyen ekipler fiyatların aynı olup olmadığını denetledi.

"Denetimlerimiz artacak"

Enflasyon ile mücadele kapsamında atılan bu adımın önemli bir dönüm noktası olacağını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Temel gıdalarda KDV'nin yüzde 1'e inmesi kararının etiketlere yansıyarak indirim yapılması konusunda, Mamak Belediyesi olarak şimdiden marketleri ziyaret ederek uyarılara başladık. Kararın uygulamaya başlamasıyla birlikte tüm marketlerde karşılaştırma yaparak denetimi artıracağız" dedi. - ANKARA