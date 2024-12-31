Manisa Büyükşehir Belediyesi Altyapı Çalışmalarına Hız Kesmeden Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Altyapı Çalışmalarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Altyapı Çalışmalarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli Şantiyesi'nde 1.4 milyon metrekare kilit parke taşı, 17 bin adet beton boru ve 95 bin metre bordür üreterek şehir altyapısına önemli katkı sağladı. Başkan Ferdi Zeyrek, modern altyapı hedefleri doğrultusunda üretim kapasitesini artırmaya devam edeceklerini belirtti.

31.12.2024 14:20  Güncelleme: 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediyesi, modern ekipmanlar ve güçlü bir iş gücüyle yürüttüğü projelerle halkın ihtiyaçlarına yönelik çözüm üretmeye ve şehri daha yaşanabilir hale getirmeye kararlılıkla devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli Şantiyesinde 1 milyon 400 bin metrekare kilit parke taşı, 17 bin adet beton boru ve 95 bin metre bordür ve yağmur oluğu imal etti.

Manisa'yı daha modern bir kent yapmak için çalıştıkları ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "vizyonumuz üretim maliyetleri düşürmek, kapasitemizi ise arttırmak, her şey Manisa için, her şey daha modern bir kent için" dedi.

"17 bin adet çeşitli ebatlarda beton boru"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı, 2024 yılında öz kaynaklarını en etkin şekilde kullanarak hızlı çözümler üretti. Yürütülen üretim ve denetim faaliyetleriyle hem altyapı sorunlarına kalıcı çözümler getirildi hem de halkın ihtiyaçlarına yönelik modern ve sürdürülebilir hizmetler sunuldu. Daire Başkanlığına bağlı Salihli Beton Parke, Bordür ve Boru Üretim Fabrikası, üretim kapasitesini artırarak 2024 yılında rekor üretim rakamlarına ulaştı. 17 bin adet çeşitli ebatlarda beton boru, 1 milyon 400 bin metrekare kilit parke taşı ve 95 bin metre bordür ile yağmur oluğu üretilerek şehir genelinde altyapı çalışmalarına büyük katkı sağlandı. Bu kapasite artışı sayesinde eş zamanlı projeler yürütülerek farklı bölgelerdeki yol ve çevre düzenleme çalışmalarında hızlı çözümler sunuldu.

"2025 yılında da üretime hız kesmeden devam edeceğiz"

Manisa'nın yarınları için altyapı çalışmalarına ağırlık verdiklerinin altını çizen Başkan Zeyrek, "Üretim tesislerimizin kapasitesini artırdık ve ekiplerimizi güçlendirdik. Hedefimiz, Manisa'nın her köşesine modern altyapı ve üstyapı hizmetlerini en kısa sürede ulaştırmak. Kentimizin daha yaşanabilir ve altyapısı güçlü bir kent olması için aralıksız çalışıyoruz. Yenileme ve genişletme çalışmalarımız için ihtiyaç duyduğumuz malzemeleri bünyemizde üreterek bütçe, zaman ve işgücü tasarrufu sağlıyoruz. 2024 yılında önemli başarılara imza attık ve 2025 yılında da üretime hız kesmeden devam edeceğiz. Şehrimizin gelişimi ve kalkınması için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ferdi Zeyrek, Salihli, Ekonomi, Güncel, manisa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa Büyükşehir Belediyesi Altyapı Çalışmalarına Hız Kesmeden Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:20 İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
19:36 Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
18:16 Rusya’nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var Rusya'nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var
09:47 MİT’ten PKK’ya nokta operasyon Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
09:17 Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor
08:46 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:45 Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 22:19:04. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyesi Altyapı Çalışmalarına Hız Kesmeden Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.