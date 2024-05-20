Manisa'da arpada hasat başladı, üreticiler fiyat açıklamasını bekliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa'da arpada hasat başladı, üreticiler fiyat açıklamasını bekliyor

Manisa\'da arpada hasat başladı, üreticiler fiyat açıklamasını bekliyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çekirdeksiz Sultaniye üzümün başkenti olarak bilinen bölgede arpada hasat başladı. Üreticiler, geçtiğimiz yıl kilosu 8 TL olan arpanın bu yıl en az 15 TL olmasını beklerken, rekoltenin düşük ve maliyetlerin yüksek olduğunu söyledi. Arpa ve buğday fiyatlarının açıklanmasını bekleyen üreticiler, bu yıl hava şartlarına bağlı olarak rekoltenin çok düşük olduğunu belirtti.

20.05.2024 22:18
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Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümün başkenti olan Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzümün gölgesinde kalan tahıllardan birisi olan arpada hasat başladı. Üreticiler geçtiğimiz yıl kilosu 8 TL olan arpanın bu yıl en az 15 TL olmasını beklerken, bu sene hem rekoltenin düşük hem de maliyetlerin yüksek olduğunu söyledi.

Hasada başlayan Manisalı üreticiler arpa ve buğday fiyatlarının biran önce açıklanmasını bekliyor. Arpa üretiminde 2023-2024 hasat dönemi başladı.

Rekolte 40 tondan 10 tona düştü

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet eden ve ilk ürününü biçerdövere toplatan çiftçi Yusuf Can, "Alaşehir üzümün başkenti ancak sadece üzümle olmuyor. Arpa, buğday gibi tarım ürünlerine de ihtiyaç var. Özellikle Aydoğdu, Kamara, Konaklar, Kemaliye gibi bölgelerde tahıl tarımı yapılıyor. Tahıl üzümün gölgesinde kalsa da ihtiyaç için gerekli ürünlerden birisi. 40 dekar alanda arpa ektim. Geçmiş yıllarda yaklaşık 40 ton ürün alıyordum. Bu yıl 10 ton arpa alabilirsem çok mutlu olacağım. Bu yıl hava şartlarına bağlı olarak rekolte çok düşük" dedi.

Alaşehir ilçesinde 360 bin dekar alanın 205 bini bağ alanı kaplarken, 30 bin dekar alanda ise hububat tarımı yapıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Alaşehir, Manisa, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa'da arpada hasat başladı, üreticiler fiyat açıklamasını bekliyor - Son Dakika

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