Manisa'da Don Tehlikesi Çiftçileri Endişelendiriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa'da Don Tehlikesi Çiftçileri Endişelendiriyor

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Manisa'da devam eden don olayı, üzüm bağlarında büyük hasara yol açarak çiftçileri endişelendiriyor.

11.04.2025 15:49
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Manisalı çiftçiler için don tehlikesi devam ediyor

Manisa'da üst üste gelen don olayı bağlarda büyük hasara yol açmaya devam ediyor

MANİSA - Manisa'da dün başlayan don afeti nedeniyle başta filizlenme aşamasındaki üzüm bağlarında büyük hasara yol açarken, don tehlikesini devam etmesi çiftçiyi endişelendirdi. Don hasarının önümüzdeki yılın verimini de etkileyebileceğini söyleyen Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "40 bin ton üzüm üretiyoruz. Bunu 100 ile çarptığınızda 4 milyar TL gibi bir rakam yapıyor. Bu da hem ilçedeki çiftçilik yapan vatandaşlarımıza hem de ülke ekonomisine çok büyük bir zarar getireceğine inanıyoruz" dedi.

Dünyaca ünlü Sultani çekirdeksiz üzümünün yetiştirildiği Manisa'da il genelinde dün başlayan don afetinin bugün sabaha karşı da devam etmesi çiftçileri endişelendirdi. Önümüzdeki günlerde de don afetinin devam edebileceği uyarısı yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çiftçilerin gerekli önlemi alması gerektiğini vurguladı. Yaşanan afet hakkında bilgi veren Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "Üzümün başkenti Saruhanlı bu yıl yine çok büyük bir afet yaşadı. Önümüzdeki 9 Nisan'da başlayan soğuk hava 10, 11 Nisan, 12 Nisan'a kadar devam edeceği söyleniyor. Şu anda 130 bin dekar olan bizim bağ arazimizde yüzde 75 ile yüzde 100 arasında bir hasar meydana geldi. Bu da çok büyük bir hasar. Bu don hasarı önümüzdeki yıl da bizi etkileyecek. Önümüzdeki yıl tekrardan verim vermek üzere kendini besleyecek olan çubuklar şu anda hasar gördüğü için bunda bir sıkıntı yaşayacağız. Biz devlet büyüklerimizden bu yıl ama özel bankalar, ama resmi bankalar, tarım kredilerle ilgili bir borç ötelemesi istiyoruz. Ama bakın borç ötelemesi derken yani faizli bir borç ötelemesine karşıyız. Zaten yaralıyız. Bizim en büyük geçim kaynağımız üzüm. Üzüm olmazsa burada ne sanayi olur, ne ticaret olur, hiçbir şey olmaz. Bakın bu yıl çiftçi hakikaten de çok zor bir dönem geçirecek. Çünkü en büyük geçim kaynağımız bizim üretimimizdeki en büyük geçim kaynağımız. 40 bin ton üzüm üretiyoruz. Bunu 100 ile çarptığınızda 4 milyar TL gibi bir rakam yapıyor. Bu da hem ilçedeki çiftçilik yapan vatandaşlarımıza hem de ülke ekonomisine çok büyük bir zarar getireceğine inanıyoruz" dedi.

Manisa'nın yüksek kesimlerindeki kar yağışının da don tehlikesini devam ettirdiğine dikkat çeken Okur, "Manisa Dağı'nda yakın bölgelerimizdeki Halitpaşa Dağı'nda, Koldere Dağımızda dahi kar görünüyor. Bu da tabii çok büyük bir risk teşkil ediyor. Şu anda, bu gece dahil yarın akşam eksilere düşeceği tahmin ediliyor. Eğer ki yarın akşam da eksilere düşerse o yüzde 75'lik kısım yüzde 100 olur. Bu da tamamen bittik demektir" diye konuştu.

Çiftçilerin alabileceği önlemleri anlatan Başkan Okur, "Şimdi bakın don doğal afet. Doğal afetin önüne geçilmiyor bildiğimiz üzere. Ama bu don olaylarında fıskiye sistemi olanlar, yani yağmurlama dediğimiz sistemi olanlar geceleyin bunları çalıştırarak, sondaj kuyularını çalıştırarak bunun önüne geçebilirler. Ama olmayanlar maalesef bu yıl çok büyük sıkıntı. Görüyorsunuz burada TARSİM'in ne kadar önemli olduğunu bütün çiftçimiz görüyor" ifadelerini kullandı.

2015 yılında da benzer bir felaketi yaşadıklarını ancak böylesi büyük bir don afeti görülmediğini söyleyen Başkan Okur, "Böylesine bir felaket 2015 yılının 23 Nisan'ında yaşadık. Emin olun 2023 2015 yılındaki bunun yanında afet. Bu en büyüğü. 2015'te de çok büyük afet yaşandı. Ama 2015 yılında bir gece vurdu, geçti. Ama şimdi üst üste dün akşam, bu akşam, yarın, öbür gün yani 3-4 gün boyunca böyle bir şey yaşarsak tamamıyla biter" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Manisa'da Don Tehlikesi Çiftçileri Endişelendiriyor - Son Dakika

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