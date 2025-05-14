Manisa'da jeotermal serada üretilen 500 ton domates ihraç edildi

Manisa'nın Kula ilçesinde 18 ay önce faaliyete geçen jeotermal seradan bu yıl 500 ton domates ihraç edildi.

Şehitlioğlu Mahallesi yakınlarında, sıcak su kaynaklarının değerlendirilmesi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Zafer Kalkınma Ajansı ve Kula Belediyesi işbirliğiyle 95 milyon liralık devlet yatırımıyla hayata geçirilen alanda üretim, ikinci sezonunda devam ediyor.

Türkiye'de belediye sera işletmeleri arasında örnek projelerden olan tesiste, 50 bin metrekare alanda üretim yapılıyor. Bölgedeki çiftçilere seracılık ve termal kaynakların kullanımı konusunda örnek olan ve ilçe ekonomisine katkı sunan serada 45'i kadın 58 kişi istihdam ediliyor. Topraksız tarımın yapıldığı alan jeotermal suyla ısıtılıyor. Sera içinde çevrilen su, daha sonra tekrar yer altına deşarj ediliyor.

Geçen yılki ilk üretim sezonunda 1300 ton domatesin yetiştirildiği jeotermal serada bu yılın ilk 5 ayında 500 ton domates yetiştirilip, çoğunluğu AB ülkeleri olmak üzere ihraç edildi.

"Verim yüksek"

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, AA muhabirine seranın ilçenin ekonomik ve sosyal hayatında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Kadın istihdamının sera sayesinde arttığını kaydeden Dönmez, bu yılki toplam üretimin 500 tonun biraz üzerinde olduğunu, ihracat fazlası ürünlerin ilçedeki vatandaşlarca tüketildiğini anlattı.

Dönmez, üretimin ikinci sezonunda yaklaşık 5 aydır "Kula Agro" markasıyla üretim yaptıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Avrupa pazarına ihraç ettiğimiz ürünümüz, yaklaşık 4 ay daha verim verecek. İhracat fazlası domateslerimizin ilçe merkezindeki tesisimizde vatandaşlarımıza satışı gerçekleştirilmektedir. Bu sezon da tabiat koşulları müsait olduğu sürece daha fazla ürün almayı, buradan kazandığımız parayla da Kula halkına hizmet etmeyi hedefliyoruz."

Serada görevli ziraat yüksek mühendisi Kadir Polat da ikinci sezonları olmasına rağmen verimin yüksekliğine işaret ederek, "Kimyasal uygulamadan, sıfır pestisitle üretimimiz güzel gitmektedir. Ocak ayında hasada başladık. 5 aydır hasat yapmaktayız. Şu ana kadar 500 tonun üzerinde ihracatta bulunduk. Sezon sonuna kadar ise toplam 1750 ton ürün elde etmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Serada çalışanlardan Fadime Erçin de seradaki işi sayesinde aile ekonomisine destek olduğunu anlatarak, "Üç evladım var ve üçü de okuyor. Burada çalışarak hem eşime hem de çocuklarımın okul masraflarına destek oluyorum. İş kadını olmak gurur veriyor bana." dedi.