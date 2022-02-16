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Manisa'da su tüketim bedelindeki KDV yüzde 1'e indirildi - Son Dakika

Manisa'da su tüketim bedelindeki KDV yüzde 1'e indirildi

16.02.2022 14:26
Manisa'da su tüketim bedelindeki KDV yüzde 1'e indirildi

Cumhurbaşkanlığı kararı sonrasında Resmi Gazete'de yayınlanan su tüketim bedeli üzerindeki KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından da uygulanmaya başladı.

Cumhurbaşkanlığı kararı sonrasında Resmi Gazete'de yayınlanan su tüketim bedeli üzerindeki KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından da uygulanmaya başladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı kararı ile su tüketim bedeli üzerindeki KDV oranlarının yüzde 1'e indirilmesi sebebiyle bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "13.02.2022 tarihinde 31749 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28'nci maddesi gereğince karar verilmiştir. Su tüketim bedelindeki KDV oranı Tüm Türkiye genelinde alınmış bir karar olup Kurumumuzca da uygulanmaktadır" denildi. - MANİSA

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Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Katma değer vergisi, Gazete, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Manisa'da su tüketim bedelindeki KDV yüzde 1'e indirildi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Manisa'da su tüketim bedelindeki KDV yüzde 1'e indirildi - Son Dakika
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