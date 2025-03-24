Manisa'da Susam Üretimi Desteklenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Manisa'da Susam Üretimi Desteklenecek

Manisa\'da Susam Üretimi Desteklenecek

Manisa'da 5 ilçeye 6 bin dekar alanda yerli susam tohumu dağıtımı yapılarak üretim artırılacak.

24.03.2025 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Susam Üretiminin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, susam üretimini artırmak ve çiftçilere ekonomik katkı sağlamak amacıyla 5 ilçede 6 bin dekar alan için yerli susam tohumu dağıtıldı.

Susam, özellikle unlu mamuller ve tahin üretiminde yaygın olarak kullanılan, yüksek yağ oranı sayesinde hem gıda sektörü hem de sağlık açısından kritik bir tarım ürünü olarak öne çıkıyor. Düşük su ihtiyacı ve kurak şartlara dayanıklılığıyla sürdürülebilir tarım açısından büyük bir fırsat sunan susam tarımının Manisa'da daha da artırılması hedefleniyor.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, Tarımsal Üretimin Planlanması Yönetmeliği ile aynı doğrultuda hareket ederek, üretimde arz-talep dengesini sağlayarak kaynakların etkin kullanımını amaçladıklarını söyleyen İl Müdürü Öztürk, "Bu kapsamda, susam üretiminin desteklenmesi, üretim alanlarının artırılması ve çiftçilerimizin bilinçlendirilmesiyle sürdürülebilir ve verimli bir üretim modelini benimsiyoruz. Susam üretimini artırmaya yönelik yürütülen bu proje kapsamında, çiftçilere eğitim, tohum desteği ve modern üretim teknikleri konusunda rehberlik sağlanacaktır. Manisa ilinde Salihli, Kula, Demirci, Gördes ve Köprübaşı olmak üzere toplam 5 ilçemizde 6 bin dekar alanda projemiz yürütülecektir. Susam tohumları Sarısu çeşidi olup bölgemiz için Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Manisa, tarımsal üretimde öncü bir şehir olarak, yerli üretimi teşvik etmeye ve sürdürülebilir tarımı desteklemeye devam edecektir. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, tarımsal üretiminin artırılması ve çiftçilerimizin gelir düzeyinin yükseltilmesi için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." dedi.

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü kampüs alanında ilçe müdürlüklerine gönderilmek üzere susam tohumlarının teslim alınması programına; Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Müdür Yardımcıları, Serdar Mersinli, Ali Gök, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Gökmen Kaya ile konu sorumlusu teknik personeller katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, manisa, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa'da Susam Üretimi Desteklenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

00:21 Erdoğan’ın merhum annesine küfrettiler Skandalın ardından 43 kişi gözaltında Erdoğan'ın merhum annesine küfrettiler! Skandalın ardından 43 kişi gözaltında
23:43 Saraçhane’de göstericiler polise saldırdı Saraçhane'de göstericiler polise saldırdı
23:21 Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün
19:42 Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
17:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
09:36 Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
09:18 Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
09:17 Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
09:16 Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
09:10 RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
09:02 Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
08:54 İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
08:51 Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
08:48 Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2025 02:18:47. #7.12#
SON DAKİKA: Manisa'da Susam Üretimi Desteklenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement