Manisa\'da Yağışlar Üzüm Sergilerini Vurdu

Ekonomi

Manisa il genelinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış henüz hasat sezonu devam eden kurutmalık çekirdeksiz Sultani üzüm sergilerini vurdu. Yağış nedeniyle sergi alanları sular altında kalırken nem dolayısıyla üzüm sergileri çürüme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Dün akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış Manisa il genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yollar göle dönerken, cadde ve sokakları su bastı. Yağışlar nedeniyle hasat sezonu devam eden dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzüm sergileri de sular altında kaldı. Kurutmalık olarak boş alanlara serilen üzümler yağış sonrası büyük ölçüde zarara uğrarken, taşıma imkanı güç olan sergilerdeki üzümler çürüme tehlikesiyle karşı karşıya.

Yağışlar en çok Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Kemiklidere Mahallesi'nd etkili oldu. Üzüm üreticileri sergilerindeki üzümü kurtarmak için formül ararken, çamur nedeniyle kamyonların giremediği domates tarlalarında ürünler sepette kaldı. Hasada ara verilen ilçede topraktaki çamurlu dokunun geçmesi bekleniyor.

"Bu şartlarda üzümün ne zaman sergiden kalkacağı belli değil"

Yağışın ilçenin tüm alanlarında etkili olduğunu söyleyen Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "Dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış neticesinde üzümün başkenti Saruhanlı'da üzüm sergileri yağmur altında kaldı. Bu da kaliteyi düşerektir. Üzümün hareket ettirilmesi lazım. Yerinin oynatılması lazım. Ama şu an gördüğümüz sergilerde hareket edecek yer olmadığı için bu şekilde bırakılacak. Üzümün altına bir makara sistemi geçirip üzümün hareket ettirilmesi lazım. Yoksa üzüm çürümeye döner. İleriki günlerde arılar sarar. Bir şekilde önlem almak zorundayız. Ama tabi afet nihayetinde çok etkili oldu. Yağmur ilçemizin tüm alanlarına yayıldı. Bu tabi en çok Kemiklidere mahallemize genel olarak yoğunlaştı. Buralarda yoğun bir şekilde zarar gözükmekte. Buradan devlet büyüklerimizden buradaki çiftçilerimizin borçlarının ertelenmesi konusunda bir çalışma yapılırsa çiftçimiz bir miktar rahatlamış olur. Bu şartlarda üzümün ne zaman sergiden kalkacağı belli değil" diye konuştu. - MANİSA