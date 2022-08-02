Şehzadeler Belediyesi ovada asfalt sezonunu açtı - Son Dakika
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Şehzadeler Belediyesi ovada asfalt sezonunu açtı

02.08.2022 12:47
Şehzadeler Belediyesi ovada asfalt sezonunu açtı

Manisa ovasında üreticilerin rahat ulaşımı için geçtiğimiz yıl 105 kilometre soğuk asfalt çalışması yapan Şehzadeler Belediyesi, bu yılki asfalt sezonunu Halıtlı Mahallesi'nden başlattı.

Manisa ovasında üreticilerin rahat ulaşımı için geçtiğimiz yıl 105 kilometre soğuk asfalt çalışması yapan Şehzadeler Belediyesi, bu yılki asfalt sezonunu Halıtlı Mahallesi'nden başlattı.

Manisa ovasında üreticiler için verilen hizmetin çıtasını geçtiğimiz yıl yükselten Şehzadeler Belediyesi bu yıl da ana arter ova yollarında 100 kilometre asfalt hedefiyle çalışmalarını başlattı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, beraberindeki Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Efendioğlu, Bilal Demir, Mahalle Muhtarı Mehmet Akbaş ve mahalle sakinleri ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmaların kazasız belasız tamamlanması için adak hayvanı kesilip dualar edilmesinin ardından Başkan Çelik, asfalt ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Çelik, "Tarım, insanlığın ilk çağlarından itibaren önemli bir faaliyet olmuş ve önemi de günümüzde artan dünya nüfusuna paralel olarak giderek artmaktadır. Bu bilinçle 320 bin dönüm tarım arazisine sahip Şehzadeler ilçesinin belediyesi olarak kurulduğumuz yıldan itibaren tarıma duyarsız kalmadık. Tarımsal faaliyetleri önemsedik, üreticilerimiz için ne gerekiyorsa yaptık. "Görev alanımızın dışında kalıyor biz bunu yapamayız" demeden ilçemizde çiftçilerimizin arazilerine rahatlıkla ulaşmaları için toplamda 4565 kilometre malzemeli, malzemesiz ova yolu bakımı yaptık. İkinci dönemimizde bu hizmetimizin kalitesini artırmanın sözünü vermiştik. Çok şükür bu sözümüzü de geçtiğimiz yıldan itibaren tutmaya başladık. Her yıl 100 kilometre ova yollarının ana arterlerinde soğuk asfalt yapacağız demiştik. Geçtiğimiz yıl Karaoğlanlı Mahallemizden başlayarak 105 kilometre ova yolunu soğuk asfalt yaptık. Bu yıl da çalışmamıza Halıtlı Mahallemizden başlıyoruz. Program dahilinde ilçemizin tamamında bölüm bölüm çalışmamız devam edecek. Üreticilerimiz, çiftçilerimiz için hayırlı olsun. Allah kazasız belasız bu yolları kullanmayı, bin bir emekle yetiştirilen ürünlerimizin bu yollardan geçerek daha kolay pazara ulaşmasını nasip etsin. Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyorum. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Muhtar Akbaş teşekkür etti

Halıtlı Mahalle Muhtarı Mehmet Akbaş ise çalışmadan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: "Ömer Başkanımıza ve ekibine mahallem ve şahsım adına teşekkür ederim. Ova yollarımız ulaşım noktasında zorluklar içerisindeydi. Kamyonlar için sıkıntı oluyordu. Başkanımız sayesinde ova yollarımız asfalt olacak. Bu sıkıntı ortadan kalkacak." - MANİSA

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En yüksek zammı alan işçilerden başkan Çelik'e davul zurnalı teşekkür En yüksek zammı alan işçilerden başkan Çelik'e davul zurnalı teşekkür Şehzadeler Belediyesi'nde en düşük maaşın 8.216 TL'ye yükseltilmesi sonrası işçilerden belediye başkanına davullu zurnalı teşekkür Şehzadeler Belediyesi'nde en düşük maaşın 8.216 TL'ye yükseltilmesi sonrası işçilerden belediye başkanına davullu zurnalı teşekkür
Kaynak: İHA

Şehzadeler Belediyesi, Mehmet Akbaş, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şehzadeler Belediyesi ovada asfalt sezonunu açtı - Son Dakika

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