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Manisa TSO Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi için imzalar atıldı - Son Dakika

Manisa TSO Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi için imzalar atıldı

21.01.2022 15:04
Manisa TSO Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi için imzalar atıldı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) üyelerinin yaşadığı sorunları çözme noktasında gerçekleştirdiği projelere bir yenisini daha ekliyor.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) üyelerinin yaşadığı sorunları çözme noktasında gerçekleştirdiği projelere bir yenisini daha ekliyor. Manisa TSO'da Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi için imzalar atıldı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2022 yılı projeleri arasında yer alan ve açılışı için son hazırlıklarının yapıldığı Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi için başvuru yapan ve başvuruları onaylanan Arabulucu Avukatlar Manisa TSO Hizmet Binası'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı. Bilgilendirme toplantısının ardından Manisa Barosu Avukatları ile imza töreni düzenlendi. Törene Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Başkan Yardımcısı Sezen Şenay, TOBB UYUM Genel Müdürü Dr. Onur Yüksel, Manisa TSO Genel Sekreter Yardımcısı Nermin Yener, Manisa TSO Hukuk Danışmanı Av. Zeynep Paçacı ve Arabulucu Avukatlar katıldı.

Başkan Yılmaz: "İş dünyamız adına önemli bir adım atmış olduk"

TOBB UYUM Genel Müdürü Dr. Onur Yüksel'in de katılım gösterdiği bilgilendirme toplantısı ve imza töreni hakkında açıklamalarda bulunan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "Manisa'da ve bölgemizde üyelerimizin hukuki anlamda yaşadıkları ve uzun yıllar süren ticari anlaşmazlıkların önüne geçmek için faaliyete geçirecek olduğumuz, Manisa TSO Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi için bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Üyelerimizden aldığımız güç ile biz her zaman sorunların çözümü noktasında adımlar atmış bir kurumuz. Bu felsefemiz doğrultusunda Manisa TSO Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Manisa iş dünyasına yardımcı olacak bir merkez olacaktır. Bugün de odamız hizmet binasında TOBB UYUM Genel Müdürü Dr. Onur Yüksel beyefendinin ZOOM üzerinden katılım gösterdiği toplantıda Manisa Baromuza kayıtlı olup, çözüm merkezimize başvuru yapan arabulucu avukat arkadaşlarımızda yer almıştır. En ufak ayrıntıya kadar konuların konuşulduğu toplantımızın sonrasında Avukat arkadaşlarımızda çözüm merkezimizin kurulmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirmişler. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak biz de böyle bir organizasyonun içinde olmaktan dolayı çok mutluyuz. Üyelerimizin yaşadığı sorunları hızlı bir şekilde çözme noktasında bu merkez çok önemli bir rol oynayacak. Bu kapsamda çok yakın zamanda TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TBMM eski Başkanı, TOBB UYUM Arabuluculuk ve Çözüm Merkezi Başkanı Cemil Çiçek'in teşrifleri ile açılışını yapacak olduğumuz Manisa TSO Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bu merkez adalete erişim noktasında çok önemli bir yol olacak. Ancak henüz bunu bilmeyen insanlar var. Bunun daha geniş kitleler tarafından bilinmesi yargı işleyişini de kolaylaştıracaktır. Bu yol doğru bir yol. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak önemli bir adım atmış olduk. Üyelerimize, şehrimize, bölgemize ve iş dünyamıza hayırlı olsun dedi." - MANİSA

Manisa TSO Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi için imzalar atıldı
Manisa TSO Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi için imzalar atıldı
Manisa TSO Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi için imzalar atıldı

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Manisa Barosu, Mehmet Yılmaz, Ticaret, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Manisa TSO Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi için imzalar atıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Manisa TSO Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi için imzalar atıldı - Son Dakika
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