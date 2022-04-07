Manisalı üreticilere gübre desteği devam ediyor - Son Dakika
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Manisalı üreticilere gübre desteği devam ediyor

07.04.2022 10:09
Manisalı üreticilere gübre desteği devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından tarım ve kırsal kalkınmanın sağlanması adına yürütülen çalışmalar dolayısıyla Salihlili ve Ahmetlili üreticilere de gübre desteğinde bulunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından tarım ve kırsal kalkınmanın sağlanması adına yürütülen çalışmalar dolayısıyla Salihlili ve Ahmetlili üreticilere de gübre desteğinde bulunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün geçtiğimiz haftalarda üreticilere müjdesini verdiği 291 tonluk gübre desteği projesinde gübreler üreticilere teslim edilmeye devam ediliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nca temin edilen 3 milyon 122 bin lira değerindeki 291 ton gübreden 17 tonu Salihli'de 3 tonu ise Ahmetli'de olmak üzere 20 ton gübre yüzde 75 hibe destekli olarak düzenlenen törenle üreticilere teslim edildi. Programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, şube müdürleri, teknik personeller ile üreticiler katıldı. Üreticiler ile sohbet ederek üreticilere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Manisa önemli bir tarım şehri. Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde tarımsal üretimi desteklemek ve yıllık olarak yetiştirilen ürünlerde verim artışına katkıda bulunmak amacıyla yüzde 75 hibeli gübre desteğinde bulunuyoruz. Tarım ve kırsal kalkınma için üreticilerimize desteklerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Mahalle Muhtarları ve üreticiler de Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği gübre desteğinden memnuniyetlerini ifade ettiler. Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman çiftçinin yanında olduğunu ifade eden Mahalle Muhtarları ve üreticiler, gübrelerin tarımsal üretim için can suyu olacağını belirttiler. - MANİSA

Manisalı üreticilere gübre desteği devam ediyor
Manisalı üreticilere gübre desteği devam ediyor
Manisalı üreticilere gübre desteği devam ediyor

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Manisa, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Manisalı üreticilere gübre desteği devam ediyor - Son Dakika


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