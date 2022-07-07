Manyas ve Gönenli çiftçiler, ürettikleri buğdayı TMO'ya teslim ediyor

Balıkesir'in Manyas ve Gönen ilçesinde çiftçilerin ürettiği buğdaylar, Toprak Mahsulleri Ofisince (TMO) kırsal Akçaova Mahallesi'nde açılan merkezde alınıyor.

Çiftçiler, pazar hariç haftanın her günü alım yapan merkeze buğday dökümü için internette TMO'nun sitesinden randevu alabiliyor.

Akçaova'daki alım merkezine günde ortalama 200 ton buğday teslim ediliyor.

Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Toprak Mahsulleri Ofisinin bu yıl uyguladığı fiyat politikası üreticiyi kendisine yöneltti. İlçe genelinde 80 bin dekar buğday ekimi yapıldı, ortalama verim 450-500 kilogram civaında. Arpada ise verim daha yüksek, dekarda 650-700 kilograma kadar çıkıyor. TMO bugüne kadar 800 ton civarında buğday alımı yaptı ve hiçbir üreticinin buğdayı ve arpası geri çevrilmiyor, nemliyse kurutulması isteniyor. Gönen ilçesinde TMO'nin alım merkezi olmadığı için bu ilçedeki çiftçilerimiz de ürünlerini Akçaova alım merkezine getiriyor."