Mardian Mall'da bayram alışverişleri başladı - Son Dakika
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Mardian Mall'da bayram alışverişleri başladı

29.04.2022 14:18
Mardian Mall'da bayram alışverişleri başladı

Mardin ve bölgenin alışveriş ve sosyal yaşam merkezi haline gelen Mardian Mall'da bayram alışverişi başladı.

Mardin ve bölgenin alışveriş ve sosyal yaşam merkezi haline gelen Mardian Mall'da bayram alışverişi başladı.

Mardian Mall'da bayram alışverişi başladı. Sevdikleri ve kendileri için bayram alışverişi yapmak isteyen ziyaretçiler ayrıca uzun alışveriş saatlerinden de faydalanabiliyor. 26-29 Nisan tarihleri arası 23.00' e kadar devam edecek olan alışveriş keyfi 30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde gece 24.00'e kadar süreceği bildirildi. Bayramın ilk günü 13.00- 22.00 saatleri arasında hizmet verecek olan Mardian Mall bayramın diğer günlerinde saat 10.00'da açılıp 22.00'de kapanacak. AVM'de misafirler bayramda böylelikle hem uzun alışveriş saatlerinin keyfini çıkaracak, hem de kampanyalardan yararlanarak ev kazanma şanslarını arttırmaya devam edecek.

Mardian Mall AVM Müdürü Mahmut Yıldızhan, yeni dönemde AVM mağazaları fiziki ve online alışverişin birleştiği noktalara dönüşeceği kanaatinde olduğunu söyledi. Tüm olumsuzluklara rağmen 2022 yılının ilk çeyreği, sektör açısından oldukça verimli geçtiğini belirten Yıldızhan, "Hızlı toparlanmaların olduğunu görüyoruz. Mart ayı itibariyle sinemaların yerli ve yabancı filmlerle hareketlendiği, insanların sadece alışveriş yapmak için değil, aynı zamanda sosyalleşmek, kültürel faaliyetlerde bulunmak ve iyi zaman geçirmek için tekrar alışveriş merkezlerine gittiği bir dönem içerisindeyiz. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte AVM olarak etkinliklerimizi akşam saatlerine çektik iftar sonrası meddah gösterileri, skeçler, orta oyunları, Hacivat-Karagöz perde oyunları ile Ramazan ayının manevi coşkusunu misafirlerimiz ile birlikte yaşatmaya çalışıyoruz. Ramazan bayramının yaklaşmasıyla birlikte alışverişin ölçümlenmesinde kullandığımız parametrelerin verilerine göre de ziyaretçilerimizin üzerindeki olumsuz havanın dağıldığını ve alışveriş arzusunun arttığını söyleyebiliriz" dedi. - MARDİN

Mardian Mall'da bayram alışverişleri başladı
Mardian Mall'da bayram alışverişleri başladı

YORUMLAR
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Başkan Büyükkılıç: 'Büyükleri ihmal etmeden bayram kültürünü yaşatalım' Başkan Büyükkılıç: 'Büyükleri ihmal etmeden bayram kültürünü yaşatalım' Eminönü'nde bayram alışverişi hareketliliği başladı Eminönü'nde bayram alışverişi hareketliliği başladı

alışveriş, Ramazan, Mardin, Bayram, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mardian Mall'da bayram alışverişleri başladı - Son Dakika


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