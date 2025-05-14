Mardin'de İlk Buğday Hasadı - Son Dakika
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Ekonomi

Mardin'de İlk Buğday Hasadı

Mardin\'de İlk Buğday Hasadı

Derik'te çiftçi Mehmet Can Atasever, kuru alandan 6 ton buğday üretti, ton fiyatı 17 bin lira.

14.05.2025 11:45
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Mardin'in Derik ilçesi Konuk Mahallesi'nde çiftçi Mehmet Can Atasever, kuru tarım yapılan 100 dönümlük arazisinde bu yıl 6 ton buğday üretti.

Hasadı yapılan buğday, Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi müzayede salonunda satışa sunuldu. Sezonun ilk ürünü buğday, zahireci Musa İliş tarafından tonu 17 bin liradan satın alındı.

Hububatçılar Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter, 2025 mahsulü ilk buğdayın bugün geldiğini belirterek, "Geçen hafta da cumartesi günü arpamız gelmişti. Kuru alanda hasat yapıldı. Sulularda 15-20 gün sonra hasadı başlayacak. Bu sene bölgemizde özellikle Mardin ilimizde son derece yetersiz ve az yağmur yağması nedeniyle kuru alanlarda maalesef geçen yıllara göre verim çok düşük. Fakat sulularda çok iyi bir şey bekliyoruz" dedi.

Bu sabah Konuk köyünden 6 ton buğday geldiğini ifade eden Öter, "Geçen sene aynı günlerde 40 ton gelmişti. Bu Allah'ın işi, rahmet yağmadı. Yağmur yağmış olsa geçen sene gibi fazla gelirdi" şeklinde konuştu. Zahireciler pazarında çiftçilere destek olmak amacıyla yılın ilk ürününün her zaman yüksek fiyattan satıldığını belirten Öter, "Hububat pazarımızda gelenek haline getirmişiz. Çiftçilerimize katkı olsun destek olsun diye ilk gün ürünü fiyatının çok çok üzerinde bazen yüzde 20 bazen yüzde 30 yüksek fiyata veriyoruz. Bugün de 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'ydü. Bu buğday da zayıf olması hasebiyle normalde kendi değerine göre satılmış olsaydı 11-12 bin liradan ama biz 17 bin liradan genç zahirecimiz Musa İliş kardeşimiz aldı. Artık yavaş yavaş gençleri yetiştiriyoruz. Mesleğimizi gençlere teslim etmek için altyapı oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Öter, kuru alandaki verim kaybının, sulu alanlardan elde edilecek ürünle telafi edilmesini beklediklerini belirterek, "Bugün de genç zahirecimiz böyle bir fiyat verdi. Memleketimize hayırlı olsun. Bu sene beklentimiz sulu alana çıkması ve şu anda çiftçilerimizin de bizlerin de kuru alanda beklediğimiz verimin çok altında kalması sulu alanlarda bunun kapatılması ve sevindirici bir müjde olarak bekliyoruz. İyi bir beklenti içerisindeyiz" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mardin'de İlk Buğday Hasadı - Son Dakika

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