Mardin'e 4 tekstil fabrikası - Son Dakika
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Mardin'e 4 tekstil fabrikası

20.07.2022 10:08
Mardin'e 4 tekstil fabrikası

Mardin 2.Organize Sanayi Bölgesinde yapılması planlanan tekstil fabrikasının kurulumu için ilk kazma vuruldu.

Mardin 2.Organize Sanayi Bölgesinde yapılması planlanan tekstil fabrikasının kurulumu için ilk kazma vuruldu.

Genç istihdamının sağlanması çerçevesinde, gençlerin istihdamına yönelik etkin politikalar geliştirilmesi ve uygulanması amacıyla Mardin'de kurulması planlanan tekstil fabrikaları için başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Genç işsizliği sorunu ile mücadele çerçevesinde yürütülen projede, 1400 kişiye istihdam sağlayacak 7 adet tekstil fabrikasının 5'inin yer tespiti ve ihale işlemleri tamamlanmasının ardından temel atma çalışmalarına başlandı.

Mardin 2.Organize Sanayi Bölgesinde 4 adet Derik ve Dargeçit ilçelerinde 1'er adet tekstil fabrikası kurulmasına karar verilirken 1 tekstil fabrikası içinde yer tespiti çalışmaları sürüyor.

Derik ilçesinde kurulması planlanan ve yer tespitinin ardından ihale işlemleri tamamlanarak yüklenici firmaya teslimi sağlanan tekstil fabrikasının kurulum çalışmaları yaklaşık yüzde 50 seviyelerine ulaşırken Dargeçit ilçesinde kurulacak olan tekstil fabrikasının da ihalesi tamamlandı ve en kısa sürede kazı işlemlerine başlanacağı belirtildi.

Mardin 2.Organize Sanayi Bölgesinde de 800 kişiye istihdam sağlayacak olan 4 adet tekstil fabrikası içinde yer tespiti ve ihale süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte ilk kazma vurularak kurulum çalışmalarına başlandı.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, kentti tekstil sektöründe cazibe merkezi haline getirmek için çalışmaları kararlılıkla devam ettiklerini belirterek, 2. Organize Sanayi Bölgesinde temel atma çalışmalarına başlanan 4 adet Tekstil fabrikasının kentte hayırlı olmasını diledi. - MARDİN

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Kaynak: İHA

Dargeçit, Mardin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mardin'e 4 tekstil fabrikası - Son Dakika

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