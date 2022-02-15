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Marketlerde gıda denetimi yapıldı - Son Dakika

Marketlerde gıda denetimi yapıldı

15.02.2022 10:42
Marketlerde gıda denetimi yapıldı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından ilçede bulunan marketlerde gıda denetimi yapıldı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından ilçede bulunan marketlerde gıda denetimi yapıldı.

Tercan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Özelgül, marketlerde yapılan gıda kontrollerinin devam ettiğini belirtti.

Özelgül, "İlçemizde faaliyet gösteren tüm gıda işletmelerinin riske dayalı denetim ve kontrolleri, bakanlık talimatı gereği gerçekleşmekte olup, işletmelerin risk esasına dayalı denetim sıklıklarının belirlenmesi prosedürüne göre planlanmaktadır.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizce ilçemizde gıda denetimleri aralıksız yapılmaktadır. İlçemizdeki 120 adet işletmemiz rutin denetimlerimizle halk sağlığı için kontrol altındadır. Gıda denetimlerimizle vatandaşımız ve market işletme çalışanlarımız bilgilendirilip her hangi bir olumsuzlukta günün her saati ekiplerimizle iletişime geçebileceği anlatılmaktadır.

İlçe Müdürlüğü olarak gıda güvenilirliği, toplum sağlığı ve tüketici menfaatlerini korumaya dönük çalışmalarımız bundan sonra da aynı kararlılık ve ciddiyetle devam edecektir. Gıda denetim ekiplerimiz 7 gün 24 saat mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmaktadırlar" dedi. - ERZİNCAN

Marketlerde gıda denetimi yapıldı

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Hisarcık, Erzincan, Tercan, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Marketlerde gıda denetimi yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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