Marketlere KDV denetimi

TEKİRDAĞ Tekirdağ Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, temel gıda ürünlerindeki yüzde 7'lik KDV indirimi için marketleri mercek altına aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın önceki günlerde yüzde 7'lik KDV indirimi uygulanacağını açıklayarak, yüzleri güldürmesi üzerine kararın marketlere hızlı şekilde yansıması için Ticaret Bakanlığı, denetim konusunda 81 ildeki müdürlüklere talimat vermişti. Talimat üzerine Tekirdağ Ticaret İl Müdürlüğü tarafından kent genelindeki marketlerdeki fiyatlara yönelik denetimler sıklaştırıldı.

Haksız fiyat artışı ve yüzde 7'lik yansımalara uymayanlara karşı sahada denetimlerini sıklaştıran Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı denetim ekibi, Tekirdağ il genelindeki tüm marketleri mercek altına aldı. Güzergah üzerindeki büyük marketlere tek tek girerek, rafları gezen ekipler, gıda ürünlerinde yüzde 7'lik KDV indirimi denetimi yaptı.

Denetimlerde şuana kadar olumsuz bir duruma rastlanılmazken, yüzde 7'lik yansımalara uymayanlar hakkında işlem yapılacağı bildirildi.