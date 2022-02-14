Marketlerde 'KDV indirimi' denetimi

Temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi ile Samsun İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki marketlerde gıda ürünlerini denetledi.

Ülke genelinde gıda maddelerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiği açıklamasının ardından indirimli KDV oranları 14 Şubat'tan itibaren geçerli olmaya başladı. Bunun üzerine harekete geçen İlkadım Belediyesi Zabıta ekipleri ilçede gıda ürünü satan işletmeler, birer birer denetlendi. Yapılan denetimde vatandaşların aldıkları ürünlerin kasada kesilen fişlerinin KDV oranının yüzde 1 olarak kesilip kesilmediği ve raflardaki fiyat ürün etiketleri ile birlikte ürünlerin son kullanma tarihlerine kadar titizlikle kontrol etti.

"Vatandaşlarımızın bizlere olan güveni çok önemli"

Uygulamanın hem kendilerini hem de vatandaşları memnun edeceğini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Resmi Gazete'de yayımlanan KDV oranlarının düşürülmesi ile ilgili denetimlerden faydalanması ve ilçe halkımızın oluşabilecek mağduriyetlerinin önüne geçmek adına ilk günde ekiplerimiz raf etiket fiyatı ile kasa etiket fiyatının uyup uymadığını konusunda denetimlerimize hız kazandırdık. Vatandaşlarımızın etiket ve kasa arasındaki fiyata dikkat etmeleri gerekmektedir. Özellikle haksızlığa fırsat verilmemesi yönünde çok sağlam çalışmalar yapıyoruz. Vatandaşlarımızın bizlere güveni çok önemli. Gerek fiyat artışı, gerekse diğer mağduriyetler konusunda yasalar çerçevesinde kimseye göz açtırmayacağımızın da bilinmesini isterim. Vatandaşlarımızdan ricamız faturalarında KDV oranını yüzde 1 olarak yazdığına dikkat etmeleridir. Devletimizin bu konudaki kararlı duruşuna, bizler de sahada ekip arkadaşlarımız ile destek vermeye devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN